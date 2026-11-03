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IP arranca entrega de placas metálicas este miércoles 4 de noviembre

La institución registra una mora de 1.1 millones de placas para vehículos, motocicletas y remolques, tras permanecer por varios años sin material

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 15:00
IP arranca entrega de placas metálicas este miércoles 4 de noviembre

El proceso de distribución se desarrollará de manera ordenada y se proyecta recuperar el inventario pendiente en aproximadamente 12 meses.

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Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de la Propiedad (IP) iniciará este miércoles 4 de noviembre la entrega de placas metálicas para vehículos automotores, motocicletas y remolques, mediante un proceso gradual y calendarizado que permitirá atender la demanda nacional y evitar aglomeraciones en las oficinas de atención al ciudadano.

La distribución comenzará en el Centro de Atención al Ciudadano, ubicado en el Centro Cívico Gubernamental de Tegucigalpa, y posteriormente se habilitarán otros puntos de entrega en las oficinas de Registro Vehicular a nivel nacional, detalló el secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad, Luis Torres.

El funcionario detalló que actualmente existe una mora aproximada de 1.1 millones de placas pendientes de entrega, por lo que se estima que el proceso para recuperar este inventario podría extenderse durante aproximadamente 12 meses, dependiendo de la producción y entrega mensual de los kits por parte de la empresa proveedora.

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“Queremos decirle a la población hondureña que esté expectante de los comunicados oficiales. No es que vamos a tener el millón de placas el primer día en stock para entregar; estamos haciendo una calendarización y una programación para que la población no se aglomere en las oficinas del IP”, explicó Torres.

Asimismo, indicó que la institución establecerá un mecanismo de entrega que permita verificar la identidad del propietario del vehículo, quien deberá presentar su tarjeta de identidad y el permiso o revisión provisional que le fue extendido mientras esperaba la asignación de su placa definitiva.

¿Qué pasará con los permisos provisionales y seguridad vehicular?

Para los ciudadanos que actualmente circulan con permisos de placas vencidos, se mantiene el mecanismo de validación o actualización del permiso por períodos de 90 días.

Sin embargo, señaló que el IP está revisando la normativa para determinar la posibilidad de establecer permisos con plazos ajustados al tiempo de espera de cada propietario, de manera que no sea necesario realizar renovaciones periódicas mientras se completa la entrega de las placas.

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Torres también destacó que las nuevas placas incorporan tecnología RFID, un sistema de identificación que fortalecerá las capacidades de control y seguridad vehicular. Explicó que la Secretaría de Seguridad dispondrá próximamente de dispositivos móviles para la lectura de estos elementos, mientras se avanza en la instalación de puntos de control en diferentes sectores del país.

El contrato con la empresa proveedora tiene vigencia hasta el 30 de diciembre de 2029 y contempla la producción de más de 2.9 millones de kits de placas para vehículos y motocicletas.

En el caso de las motocicletas, explicó que también se incorporará un dispositivo RFID mediante un adhesivo que será colocado en el farol frontal, como una medida adicional de seguridad que no estaba contemplada en el sistema anterior.

El funcionario aclaró que se mantendrá el diseño actual de las placas, considerando que aproximadamente dos millones de vehículos en el país ya utilizan este formato y cuentan con las medidas de seguridad correspondientes. Por tanto, no será necesario implementar un nuevo proceso de replaqueo para quienes ya poseen su identificación metálica.

Respecto a los vehículos que fueron vendidos y cuyo traspaso aún no se ha formalizado, Torres explicó que el nuevo propietario deberá presentarse a las oficinas del Instituto de la Propiedad para realizar el registro correspondiente y, posteriormente, recibir la placa asignada.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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