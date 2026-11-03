IP arranca entrega de placas metálicas este miércoles 4 de noviembre

Torres también destacó que las nuevas placas incorporan<b> tecnología RFID</b>, un sistema de identificación que fortalecerá las capacidades de control y seguridad vehicular. Explicó que la Secretaría de Seguridad dispondrá próximamente de dispositivos móviles para la lectura de estos elementos, mientras se avanza en la instalación de puntos de control en diferentes sectores del país.El contrato con la empresa proveedora tiene vigencia hasta el 30 de diciembre de 2029 y contempla la producción de más de<b> 2.9 millones de kits de placas</b> para vehículos y motocicletas.En el caso de las motocicletas, explicó que también se incorporará un dispositivo RFID mediante un adhesivo que será colocado en el farol frontal, como una medida adicional de seguridad que no estaba contemplada en el sistema anterior.El funcionario aclaró que se mantendrá el diseño actual de las placas, considerando que aproximadamente dos millones de vehículos en el país ya utilizan este formato y cuentan con las medidas de seguridad correspondientes. Por tanto, no será necesario implementar un nuevo proceso de replaqueo para quienes ya poseen su identificación metálica.