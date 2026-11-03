Gilberto Ríos comparecerá a audiencia por denuncia de violencia doméstica

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Gilberto Ríos Munguía, compareció este martes ante el Juzgado de Violencia Doméstica, luego de ser notificado sobre una denuncia interpuesta en su contra por presunta violencia doméstica.

Ríos acudió a las instalaciones judiciales acompañado de su abogado defensor, Nectalí Rodezno, para participar en el procedimiento iniciado a raíz del señalamiento.

De acuerdo con fuentes judiciales, durante su comparecencia el dirigente político negó las acusaciones; no obstante, deberá presentarse a una audiencia de evacuación de pruebas, instancia en la que se expondrán y examinarán los elementos relacionados con la denuncia.

Asimismo, fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que el proceso contempla una evaluación psicológica para el denunciado.