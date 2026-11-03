Gilberto Ríos comparecerá a audiencia por denuncia de violencia doméstica

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Gilberto Ríos Munguía, compareció este martes ante el Juzgado de Violencia Doméstica, luego de ser notificado sobre una denuncia interpuesta en su contra por presunta violencia doméstica.
Ríos acudió a las instalaciones judiciales acompañado de su abogado defensor, Nectalí Rodezno, para participar en el procedimiento iniciado a raíz del señalamiento.
De acuerdo con fuentes judiciales, durante su comparecencia el dirigente político negó las acusaciones; no obstante, deberá presentarse a una audiencia de evacuación de pruebas, instancia en la que se expondrán y examinarán los elementos relacionados con la denuncia.
Asimismo, fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que el proceso contempla una evaluación psicológica para el denunciado.
La audiencia de evacuación de pruebas constituye una de las etapas del procedimiento judicial y permitirá incorporar y valorar los elementos presentados por las partes.
Esta diligencia no representa una resolución sobre la responsabilidad de Ríos ni implica una declaración de culpabilidad.
¿Quién es Gilberto Ríos?
Gilberto Ríos Munguía es un dirigente y militante del Partido Libertad y Refundación (Libre). Se desempeñó como asesor presidencial en materia de comunicaciones durante el período 2023-2024.
Posteriormente, en agosto de 2024, asumió la dirección ejecutiva del Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI).
Su trayectoria política incluye su participación en el movimiento de resistencia surgido tras los acontecimientos políticos de 2009, su incorporación a Libre y el desempeño de distintos cargos dentro de la administración pública.
Mientras tanto, Ríos deberá continuar compareciendo ante las autoridades judiciales como parte del procedimiento derivado de la denuncia presentada en su contra.