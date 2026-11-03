EEUU acusa a 63 extranjeros de delitos electorales, entre ellos a una hondureña

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) informó este día que presentó cargos contra 63 personas, entre ellas decenas de origen latinoamericano, incluida una hondureña, por presuntos delitos electorales como el voto ilegal y el registro fraudulento de votantes. Las acusaciones incluyen la declaración falsa de una ciudadanía estadounidense para registrarse o votar y la presentación fraudulenta de una solicitud de registro de votante en otro estado.

"El anuncio de hoy representa el mayor incremento en las detenciones por fraude electoral desde que el presidente (Donald) Trump regresó al cargo", indicó en un comunicado el fiscal general Todd Blanche.



La compatriota acusada

Se trata de la hondureña Mariela Elizabeth Avila Ortiz, de 33 años, residente permanente legal, quien fue acusada en Tennessee por presuntamente votar en las elecciones de 2024, incluía, entre otros, la elección de candidatos a la presidencia, vicepresidencia, el Senado o la Cámara de Representantes. Entre las personas acusadas se encuentra también la colombiana Patricia Elena Valencia Cardona, de 56 años y residente permanente legal, que enfrenta un cargo por afirmar falsamente poseer la ciudadanía estadounidense con el fin de votar, y de un cargo por votar siendo extranjera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cardona se registró para votar en Carolina del Norte en 2024 y ejerció su voto en las elecciones generales de ese mismo año. En ese mismo estado, Yamila Avalos, de nacionalidad argentina y residente permanente legal, que enfrenta una denuncia formal por votar siendo extranjera.