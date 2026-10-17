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Rescatan en Guatemala a hondureña de 16 años engañada con falsa oferta laboral

La menor hondureña recibió atención médica y psicológica tras ser rescatada en Guatemala, mientras se coordinan las gestiones para su retorno asistido al país

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 16:37
Rescatan en Guatemala a hondureña de 16 años engañada con falsa oferta laboral

La menor habría sido engañada con una falsa oferta laboral que le prometía un pago semanal de 3,000 quetzales, equivalentes a unos 10,500 lempiras.

 Foto: Cortesía redes

Salamá, Guatemala.- Una adolescente hondureña de 16 años, originaria del departamento de Yoro, fue rescatada en Guatemala luego de ser engañada mediante una falsa oferta de trabajo difundida a través de redes sociales, según informaron las autoridades policiales.

De acuerdo con la información preliminar, la menor habría sido engañada con una falsa oferta laboral que le prometía un pago semanal de 3,000 quetzales, equivalentes a unos 10,500 lempiras.

Convencida por la propuesta, viajó a Guatemala el miércoles 14 de octubre, sin imaginar que, al llegar, presuntamente fue privada de su libertad y sometida a explotación sexual y laboral bajo amenazas.

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Las autoridades indicaron que la adolescente fue localizada en la ciudad de Salamá, en el departamento de Baja Verapaz, mediante un operativo coordinado entre agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de Honduras y la Policía Nacional de Guatemala.

Luego de ser rescatada, la menor quedó bajo el resguardo de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de Guatemala.

Luego de ser rescatada, la menor quedó bajo el resguardo de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de Guatemala.

 (Foto: Cortesía redes)

La intervención fue posible gracias a las labores de investigación y coordinación internacional realizadas después de recibir la denuncia del caso, lo que permitió establecer la ubicación del inmueble donde se encontraba la menor y ejecutar el rescate.

Crueldad

Según el reporte policial, la joven habría sido obligada a consumir bebidas alcohólicas y mantener relaciones sexuales con clientes, además de enfrentar amenazas de muerte y agresiones físicas.

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Asimismo, presuntamente le exigían el pago de 8,000 quetzales bajo el argumento de que debía cubrir los gastos de su traslado desde El Progreso, Yoro, hasta territorio guatemalteco.

Tras el rescate, la adolescente quedó bajo la protección de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de Guatemala, institución que le brinda atención médica y psicológica para garantizar su bienestar.

Mientras tanto, especialistas de la DPI continúan las investigaciones para identificar y localizar a los presuntos integrantes de la red transnacional involucrada en la captación y traslado de víctimas con fines de explotación sexual y trabajo forzado.

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Las autoridades hondureñas también están a la espera del retorno asistido de la menor al país para tomar su declaración formal y avanzar en las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y determinar las posibles responsabilidades penales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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