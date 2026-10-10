Localizan en EEUU a siete migrantes reportados como desaparecidos: tres son hondureños

Ciudad de México.- Siete migrantes extranjeros reportados como desaparecidos entre 2016 y 2023 en el estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala, fueron localizados en Estados Unidos, informó este sábado el fiscal general de ese estado, Jorge Luis Llaven Abarca. En declaraciones a la prensa, el fiscal detalló que tres de los migrantes son originarios de Honduras, dos de El Salvador, uno de Colombia y uno de Guatemala.

Según Llaven Abarca, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) confirmó a la Fiscalía de Chiapas que los siete se encuentran en ese país. "Ellos confirman que estas personas ingresaron a su país, ingresaron de forma irregular, tienen el registro allá, allá están en Estados Unidos", indicó el funcionario. El fiscal no precisó cuándo fueron localizados ni si permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No obstante, medios mexicanos reportaron que estarían recluidos en centros de detención en Estados Unidos. Llaven Abarca añadió que sus nombres serán dados de baja del registro estatal de personas desaparecidas y que la Fiscalía ha retomado expedientes atrasados de denuncias por desaparición, principalmente de extranjeros.