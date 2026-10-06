Capturan en Chiapas a hondureño acusado de tentativa de homicidio

Chiapas, México.- La Fiscalía General del Estado de Chiapas en México informó sobre la captura de un ciudadano hondureño, quien es acusado en su país de origen por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones.

El individuo fue identificado como Ledvin Alexander "N", quien fue detenido el 4 de octubre en el municipio de Huixtla.

De acuerdo al fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, Ledvin Alexander llegó al territorio mexicano viajando por medio de una caravana de migrantes. No se detalló cuando habría ingresado a México.