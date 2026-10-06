Capturan en Chiapas a hondureño acusado de tentativa de homicidio

Chiapas, México.- La Fiscalía General del Estado de Chiapas en México informó sobre la captura de un ciudadano hondureño, quien es acusado en su país de origen por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones.
El individuo fue identificado como Ledvin Alexander "N", quien fue detenido el 4 de octubre en el municipio de Huixtla.
De acuerdo al fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, Ledvin Alexander llegó al territorio mexicano viajando por medio de una caravana de migrantes. No se detalló cuando habría ingresado a México.
Asimismo, indicó que el hondureño fue remitido a las autoridades migratorias para coordinar su repatriación y así responda ante la justicia de su país natal.
Otro detenido
El fiscal general también comunicó que ese mismo día fue capturado el salvadoreño César Oswaldo “N”, alias “El Pupito” o “Snaiper”. A este hombre se le acusa de haberle quitado la vida a nueve personas en su país de origen.
“De acuerdo con el reporte que nos enviaron, el sujeto tiene en su contra seis homicidios de mujeres; es un multifeminicida de El Salvador; además, tiene más órdenes de aprehensión por otros delitos”, declaró Llaven. Agregó que este individuo fue arrestado en la ciudad de Tapachula, donde tenía dos años de residir.
César Oswaldo es señalado por la fiscalía como un "peligroso delincuente" y líder de la pandilla conocida como "18 Sureños", una facción de la Pandilla 18 en El Salvador. Además de la muerte de nueve personas, se le imputa por actos terroristas, rebelión, extorsión agravada y tráfico ilícito.
Al igual que Ledvin Alexander, César Oswaldo fue referido a las autoridades migratorias mexicanas para coordinar su deportación.