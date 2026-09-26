Mató a dos víctimas y luego cargó al bebé: revelaciones del crimen de Christian Maldonado Pacheco

El medio estadounidense KRGV Channel 5 reveló nuevos detalles acerca del cuádruple homicidio cometido por el hondureño Christian Maldonado Pacheco en contra de una familia en San Benito, Texas, Estados Unidos. Conozca los nuevos hallazgos a continuación.
Christian Joel Maldonado Pacheco fue arrestado el pasado 13 de septiembre, luego de que él mismo llamara al 911 para informar que mató a cuatro personas.
Las víctimas fueron Donaciano Guzmán Vargas, Gustavo Guzmán Grajales, María Ester Armayrany Moreno Sánchez y Leticia Vargas Fernández. Esta era una familia mexicana con la que Maldonado vivió por cuatro años. Incluso, llamaba a Leticia Vargas como "mamá". Esto fue confirmado por Alba Cortez, hija de Leticia Vargas.
Tres de las víctimas fueron asesinadas en el interior de la vivienda en la que residían en la cuadra 3200 de la carretera 819. Cuando Maldonado fue interrogado, admitió que a la otra víctima la arrojó en las afueras de San Benito.
En la declaración jurada a la que accedió KRGV Channel 5, se detalla que el crimen ocurrió justo en el día en que habían salido a celebrar el cumpleaños de Gustavo Guzmán Grajales. Maldonado salió con Donancio Guzmán Vargas hacia un bar. Guzmán Vargas era el encargado de conducir y se mostraba enfadado, según la denuncia.
“Christian declaró que Donaciano comenzó a menospreciarlo, lo que provocó que Christian se enfadara”, señala la denuncia, añadiendo que el hondureño sostenía la pistola. “Donaciano le decía que no valía nada, usando las palabras ‘no vales nada’", cita el documento.
Fue entonces cuando Pacheco Maldonado se hartó y disparó contra Donaciano. Abandonó su cuerpo en Russell Lane y en el mismo vehículo se dirigió hacia la vivienda en la que residía con los mexicanos.
Maldonado llegó a la casa y entró a la habitación de Gustavo Guzmán Grajales y de María Ester Armayrany Moreno, quienes eran pareja y padres de tres menores de edad. Al entrar al cuarto, Maldonado les dijo "no valen ve***", disparando primero contra Gustavo y luego contra María Ester. En la cuna se encontraron casquillos de bala percutidos.
Maldonado luego tomó al bebé de dos meses que se encontraba en el cuarto de la pareja. Se dirigió hacia el cuarto de los otros dos menores que se encontraban durmiendo. Les dijo a los niños que todo estaba bien y los acompañó a salir mientras él llamaba al 911.
Mientras salía de la habitación con los dos menores y el bebé en sus brazos, Leticia Vargas Fernández, su "mamá", lo confrontó.
En la disputa entre ambos, Maldonado le disparó a Fernández Vargas mientras él seguía sosteniendo al infante y los otros dos niños caminaban delante de él.
En la declaración jurada también se hace mención de que Maldonado salió al frente de la vivienda acompañado de los tres menores, a la espera de que llegaran los agentes de policía. El hondureño fue arrestado sin oposición alguna.
Maldonado había testificado en el momento de su arresto que "estaba cansado de ser acosado" y que por ello les terminó quitando la vida a los miembros de esta familia. Las autoridades continúan investigando minuciosamente este caso.
Ahora el hondureño es juzgado por cuatro cargos por asesinato capital y tres cargos de abandono y puesta en peligro de un menor de edad.