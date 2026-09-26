Claves detrás de la cadena perpetua confirmada a Daniel Sancho por la muerte de Edwin Arrieta

La decisión se basa en los siguientes argumentos: Premeditación. El Tribunal de Apelación de la Región 8 recordó que Sancho, antes de su encuentro con Arrieta en la isla tailandesa de Phangan en agosto de 2023, había «comprado y preparado previamente cuchillos, una sierra, un machete o cuchillo de carnicero, bolsas de basura, guantes de goma y productos de limpieza», subraya un comunicado divulgado por la Oficina de la Judicatura de Tailandia en Bangkok.