Tegucigalpa, Honduras.- La hondureña Kensy Iveth García Torres, conocida como “La muñeca de la mafia”, permanecerá bajo detención judicial luego de que un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción le dictara esta medida por suponerla responsable del delito de lavado de activos agravado.

La resolución fue emitida este sábado 21 de noviembre, después de desarrollarse la audiencia de declaración de imputado, en la que García Torres conoció formalmente los cargos que le atribuye el Ministerio Público por supuestos movimientos financieros de origen no justificado.

De acuerdo con las investigaciones, la imputada habría realizado diferentes operaciones financieras y patrimoniales a través del sistema financiero nacional, cuyos montos superarían los 30 millones de lempiras.