Tegucigalpa, Honduras.- La hondureña Kensy Iveth García Torres, conocida como “La muñeca de la mafia”, permanecerá bajo detención judicial luego de que un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción le dictara esta medida por suponerla responsable del delito de lavado de activos agravado.
La resolución fue emitida este sábado 21 de noviembre, después de desarrollarse la audiencia de declaración de imputado, en la que García Torres conoció formalmente los cargos que le atribuye el Ministerio Público por supuestos movimientos financieros de origen no justificado.
De acuerdo con las investigaciones, la imputada habría realizado diferentes operaciones financieras y patrimoniales a través del sistema financiero nacional, cuyos montos superarían los 30 millones de lempiras.
Sin embargo, tras un análisis financiero, las autoridades presumen que García Torres no ha logrado acreditar la procedencia lícita de esos recursos, situación que dio lugar a la acusación por lavado de activos agravado en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras.
Proceso
La hondureña fue capturada el viernes 20 de noviembre durante un operativo ejecutado en San Pedro Sula, Cortés, y posteriormente trasladada a Tegucigalpa para enfrentar el proceso judicial en su contra.
Su nombre también ha sido relacionado con Fredy Donaldo Mármol Vallejo y las investigaciones desarrolladas mediante la Operación Maremoto, orientada a identificar y asegurar bienes presuntamente vinculados con actividades ilícitas.
La audiencia inicial contra Kensy Iveth García Torres quedó programada para el martes 24 de noviembre de 2026, a las 8:30 de la mañana, cuando el Ministerio Público deberá presentar los elementos probatorios que sustentan la acusación.
Juez en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, celebró Audiencia de Declaración de Imputado y dictó Detención Judicial a la ciudadana Kensy Iveth García Torres, por suponerla responsable del delito de Lavado de Activos Agravado, en perjuicio del Orden Socioeconómico del Estado de Honduras.De acuerdo con las investigaciones, se establece que la encausada habría realizado operaciones de carácter financiero y patrimonial a través del sistema financiero nacional. Como resultado del análisis financiero efectuado, se presume que no ha acreditado la procedencia lícita de más de 30 millones de lempiras.La Audiencia Inicial está programada para el martes 24 de noviembre de 2026, a las 8:30 de la mañana.— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) November 21, 2026
Mientras se desarrolla esa diligencia, “La muñeca de la mafia” permanecerá bajo detención judicial en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, a la espera de que el juzgado determine si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra.