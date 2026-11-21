<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Los empleados públicos están a tan solo días de recibir el pago de su décimo tercer mes de salario o <b>aguinaldo</b>. ¿Cuándo será?El titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó que el pago del décimo tercer mes comenzará el próximo <b>viernes 4 de diciembre </b>de 2026.Hércules sostuvo que el gobierno ya realizó las previsiones necesarias en la caja del Tesoro Público para cumplir con el pago del décimo tercer mes, así como con los salarios correspondientes a diciembre.