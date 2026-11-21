Tegucigalpa, Honduras.- Los empleados públicos están a tan solo días de recibir el pago de su décimo tercer mes de salario o aguinaldo. ¿Cuándo será? El titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó que el pago del décimo tercer mes comenzará el próximo viernes 4 de diciembre de 2026. Hércules sostuvo que el gobierno ya realizó las previsiones necesarias en la caja del Tesoro Público para cumplir con el pago del décimo tercer mes, así como con los salarios correspondientes a diciembre.

Además, precisó que las autoridades tienen previsto desembolsar aproximadamente 13,000 millones de lempiras para cubrir tanto el pago del aguinaldo como los salarios de ese mes. En el caso del sector público, aunque Finanzas informó que los pagos comenzarán a realizarse desde el 4 de diciembre, no todos los trabajadores recibirán el aguinaldo en esa fecha, ya que el calendario puede variar según cada secretaría. Los funcionarios de algunas dependencias figuran entre los primeros en recibirlo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Qué pasará con la empresa privada?

Las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) todavía no han dado a conocer fechas específicas para el pago del aguinaldo. Sin embargo, la fecha de desembolso puede variar según la empresa en la que labore cada trabajador. Es importante tener en cuenta que la Ley del Séptimo Día y Décimo Tercer Mes establece este beneficio como un derecho laboral y contempla que debe pagarse durante el mes de diciembre. Aunque no existe una fecha única para todas las empresas, los trabajadores deben recibir el aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre.