Londres, Inglaterra.- Robert Pattinson vivió un momento especial durante su primera aparición pública después de ser anunciado como el nuevo James Bond. El actor británico recibió una ovación durante una presentación de "La odisea", la película de Christopher Nolan estrenada este año, y de la que hubo un evento especial en Londres.

El protagonista de The Batman asistió al encuentro acompañado por sus compañeros de reparto Tom Holland, Samantha Morton y Himesh Patel, y aunque la actividad estaba dedicada a conversar sobre la producción cinematográfica, su reciente elección para interpretar al Agente 007 terminó acaparando la atención al inicio del programa. La moderadora del evento, Edith Bowman, aprovechó la ocasión para felicitarlo públicamente por asumir uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine. "¡Felicidades! Estoy segura de que hablo por todos los presentes. Nuestro nuevo Bond. Espero que en algún momento del futuro tengamos la oportunidad de profundizar en ello y hablarlo. Pero ahora queremos celebrar todo tu extraordinario trabajo en esta película", expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante los aplausos y las muestras de entusiasmo de los asistentes, Pattinson sonrió, inclinó modestamente la cabeza y respondió con un sencillo "Gracias". El momento fue registrado en video y difundido en redes sociales, donde rápidamente llamó la atención de los seguidores del intérprete y de la franquicia cinematográfica.

El sueño de Pattinson