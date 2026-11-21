Londres, Inglaterra.- Robert Pattinson vivió un momento especial durante su primera aparición pública después de ser anunciado como el nuevo James Bond.
El actor británico recibió una ovación durante una presentación de "La odisea", la película de Christopher Nolan estrenada este año, y de la que hubo un evento especial en Londres.
El protagonista de The Batman asistió al encuentro acompañado por sus compañeros de reparto Tom Holland, Samantha Morton y Himesh Patel, y aunque la actividad estaba dedicada a conversar sobre la producción cinematográfica, su reciente elección para interpretar al Agente 007 terminó acaparando la atención al inicio del programa.
La moderadora del evento, Edith Bowman, aprovechó la ocasión para felicitarlo públicamente por asumir uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine.
"¡Felicidades! Estoy segura de que hablo por todos los presentes. Nuestro nuevo Bond. Espero que en algún momento del futuro tengamos la oportunidad de profundizar en ello y hablarlo. Pero ahora queremos celebrar todo tu extraordinario trabajo en esta película", expresó.
Ante los aplausos y las muestras de entusiasmo de los asistentes, Pattinson sonrió, inclinó modestamente la cabeza y respondió con un sencillo "Gracias".
El momento fue registrado en video y difundido en redes sociales, donde rápidamente llamó la atención de los seguidores del intérprete y de la franquicia cinematográfica.
El sueño de Pattinson
La elección de Pattinson como el nuevo Agente 007 fue anunciada oficialmente por Amazon MGM Studios el pasado 16 de noviembre, desde entonces el nombre del actor ha sido protagonista de titulares alrededor del mundo.
El anuncio se realizó mediante un video de 26 segundos publicado en las redes sociales oficiales de la franquicia, en el que se presentó al actor en la clásica imagen del espía británico.
Poco después, Pattinson expresó su emoción por asumir el desafío en un comunicado difundido por el estudio.
"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de mi vida", manifestó, y agregó que "decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. Estoy muy ilusionado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo", añadió.
A las felicitaciones de muchos actores del sector, se sumó el ex James Bond, Pierce Brosnan: "Querido Robert, bienvenido al mundo de Bond. Vas a ser magnífico. Tengo buenos recuerdos de nuestro tiempo juntos creando Remember Me. Ha sido un placer ver cómo creas un cuerpo de obra notable y pasar de la fuerza a la fuerza. Disfruta del viaje", publicó en sus redes sociales.