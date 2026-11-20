Tegucigalpa, Honduras.-El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión con representantes de la Misión Presidencial Latinoamericana y del Caribe (MPLC), con quienes abordó oportunidades de cooperación económica, política, social y ambiental entre Honduras y otros países de la región.
El encuentro se desarrolló en Casa Presidencial, en el marco del Foro Horizontes Latinoamericanos | Honduras 2026, que se realiza bajo el lema "Centroamérica: la región que el mundo comienza a descubrir".
Durante la reunión se plantearon posibilidades de colaboración orientadas a fortalecer la integración regional y promover iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible.
Asimismo, los representantes de la MPLC extendieron una invitación a Asfura para que se integre a esta plataforma internacional, que reúne a expresidentes y líderes políticos vinculados con iniciativas de paz, democracia y desarrollo regional.
La delegación estuvo encabezada por Thomas Field, presidente de la MPLC, y Olinda Salguero, vicepresidenta y directora ejecutiva de la organización.
También participaron Luis Alberto Castiglioni, exvicepresidente de Paraguay; Federico Alberto González Franco, excanciller paraguayo; y Omar Rivera, embajador de la MPLC en Honduras.
Por parte del gobierno hondureño estuvo presente Juan Carlos García, secretario de la Presidencia.
La reunión permitió explorar espacios de colaboración entre Honduras y la organización regional, así como abordar temas de interés común relacionados con el desarrollo y la cooperación entre los países latinoamericanos y del Caribe.