Tegucigalpa, Honduras.-El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión con representantes de la Misión Presidencial Latinoamericana y del Caribe (MPLC), con quienes abordó oportunidades de cooperación económica, política, social y ambiental entre Honduras y otros países de la región.

El encuentro se desarrolló en Casa Presidencial, en el marco del Foro Horizontes Latinoamericanos | Honduras 2026, que se realiza bajo el lema "Centroamérica: la región que el mundo comienza a descubrir".

Durante la reunión se plantearon posibilidades de colaboración orientadas a fortalecer la integración regional y promover iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible.

Asimismo, los representantes de la MPLC extendieron una invitación a Asfura para que se integre a esta plataforma internacional, que reúne a expresidentes y líderes políticos vinculados con iniciativas de paz, democracia y desarrollo regional.