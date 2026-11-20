Yoro, Honduras.- Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señalado como cabecilla del denominado "Cártel del Diablo", estaría recibiendo apoyo tecnológico de integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México, para evadir los mecanismos de rastreo de las autoridades hondureñas. De acuerdo con fuentes policiales citadas por Grupo OPSA, esta información forma parte de los resultados de las investigaciones desarrolladas por agentes de inteligencia de la Policía Nacional, quienes identificaron una presunta colaboración de miembros de la estructura criminal mexicana.

Las pesquisas apuntan a que estos colaboradores utilizarían tecnología para procesar y editar videos y audios enviados por Ferrera Rodas, con el propósito de reproducirlos posteriormente en cuentas de redes sociales que manejan y dificultar así su localización. El tema volvió a tomar relevancia después de la masacre registrada la madrugada del miércoles en las comunidades de Pacayal y Vallecillo, en Yorito, Yoro, donde 12 personas perdieron la vida durante cuatro ataques armados. Tras los hechos, comenzaron a circular videos en redes sociales en los que alias “El Diablo” se atribuyó los ataques en nombre de la estructura criminal que presuntamente dirige. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Amenazas a la Policía por captura de su madre

La reaparición de Ferrera Rodas en Facebook también estuvo acompañada de amenazas dirigidas a las autoridades policiales, luego de la captura de su madre, Juana Rodas Cálix, de 60 años, detenida el pasado 15 de noviembre en la aldea Chilindrones, municipio de Sulaco, Yoro. En uno de los videos difundidos, el presunto cabecilla exigió la liberación de su progenitora y aseguró que no se entregaría a las autoridades. Asimismo, lanzó advertencias contra los agentes policiales y afirmó contar con un entrenamiento superior al de los uniformados. Las autoridades consideran que la edición y difusión de estos materiales audiovisuales respondería precisamente a la colaboración tecnológica que estaría recibiendo desde el extranjero.

Buscan apoyo de Interpol

Según las fuentes policiales citadas por LA PRENSA, los ciudadanos mexicanos que presuntamente colaboran con Ferrera Rodas ya estarían identificados y se buscaría apoyo de Interpol para ubicarlos. Las autoridades tampoco descartan gestionar solicitudes de extradición desde México o coordinar acciones con otros países en caso de que los sospechosos se encuentren fuera de ese territorio. De acuerdo con los informes de inteligencia, Ferrera Rodas habría vivido en México, donde presuntamente adquirió conocimientos relacionados con estructuras criminales y entrenamiento militar.

Por su parte, el analista en temas de seguridad Sánchez Valdés recomendó debilitar simultáneamente las finanzas, las redes de protección política y policial, así como los mandos medios de la organización criminal. También advirtió sobre los riesgos de que el Cártel del Diablo consolide su presencia en Yoro y extienda sus operaciones hacia ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Ofrecen cinco millones de lempiras por su captura