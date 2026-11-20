Tegucigalpa, Honduras. El cantante mexicano Marco Antonio Solís ofrecerá un concierto este sábado, a las 9:00 de la noche, en el estadio Chochi Sosa de la Villa Olímpica, en Tegucigalpa, como parte de su gira "Gratitud", un espectáculo que celebra sus cinco décadas de trayectoria musical. La gira ha llevado al intérprete a diferentes ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica, incluidos varios países de Centroamérica, entre ellos Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Pero, ¿cuánto dura el concierto de Marco Antonio Solís y qué canciones podría interpretar ante sus seguidores hondureños?

De acuerdo con sus presentaciones anteriores, los espectáculos de Marco Antonio Solís suelen durar entre una hora y 45 minutos y dos horas con 15 minutos. La duración puede variar según el lugar, la hora de inicio y la participación de artistas invitados. El cantautor, conocido también por su trayectoria como vocalista de Los Bukis, acostumbra dividir sus presentaciones en varios bloques, en los que combina sus éxitos como solista con canciones emblemáticas de la agrupación mexicana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El espectáculo también puede incluir pausas breves para cambios de vestuario y ajustes en el escenario. Si participan teloneros o artistas invitados, la duración total del evento podría extenderse hasta aproximadamente tres horas.

Las canciones que podría interpretar

El repertorio de la gira "Gratitud" reúne algunos de los temas más reconocidos de la trayectoria musical de Marco Antonio Solís, tanto de su etapa con Los Bukis como de su carrera en solitario. Entre las canciones que suelen formar parte de sus presentaciones destacan "Si no te hubieras ido", "Tu cárcel", "La venia bendita", "Más que tu amigo", "Morenita", "A dónde vamos a parar" y "Mi eterno amor secreto".

También acostumbra incluir clásicos de Los Bukis, como "Y ahora te vas", "Mi fantasía" y "Cómo fui a enamorarme de ti", canciones que mantienen una conexión especial con sus seguidores. De su etapa como solista, también figuran temas como "Trozos de mi alma", "O me voy o te vas" y "Recuerdos, tristeza y soledad". Asimismo, el repertorio puede incorporar canciones de producciones posteriores, como "Más de mi alma" y "No molestar" (2008). Entre ellas destacan "Cuando te acuerdes de mí" y "Si te pudiera mentir", además del tema "¿A dónde vamos a parar?". Aunque existe una selección de canciones recurrentes durante la gira, el repertorio puede presentar variaciones de una ciudad a otra. Por esa razón, la lista anterior debe considerarse una referencia y no una confirmación de las canciones que interpretará este sábado en Tegucigalpa.



Un concierto para sus seguidores hondureños