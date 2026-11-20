Equipos de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutaron un allanamiento en una vivienda de la residencial Cedritos, en San Pedro Sula, Cortés, como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos. ¿Cómo se desarrolló la acción policial contra Kensy García Torres?