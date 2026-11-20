Equipos de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutaron un allanamiento en una vivienda de la residencial Cedritos, en San Pedro Sula, Cortés, como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos. ¿Cómo se desarrolló la acción policial contra Kensy García Torres?
La intervención en la residencial Cedritos contó con la participación de agentes de la ATIC y elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes apoyaron las diligencias coordinadas por el Ministerio Público.
El allanamiento se realizó en una vivienda vinculada a Kensy Ivette García Torres, quien fue capturada durante el operativo y es señalada por el presunto delito de lavado de activos en Honduras.
Las autoridades desarrollaron el procedimiento como parte de una investigación sobre movimientos financieros que, según el Ministerio Público, no tendrían justificación legítima.
La ciudadana hondureña fue capturada durante el allanamiento ejecutado por equipos de la FESCCO y la ATIC, con apoyo de la PMOP, luego de las investigaciones sobre sus operaciones financieras.
Un dictamen financiero establece que García Torres presuntamente registra transacciones superiores a los 30 millones de lempiras cuyo origen se desconoce, uno de los elementos señalados por las autoridades en este caso.
El procedimiento fue ejecutado por la FESCCO y la ATIC, con apoyo de la Policía Militar del Orden Público, como parte de las acciones contra el presunto lavado de activos.
Las investigaciones permitieron identificar transacciones que, de acuerdo con el Ministerio Público, presentan inconsistencias y carecen de una justificación legítima sobre su procedencia.
El caso también incluye intercambio de información entre agentes de la ATIC y equipos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que dieron seguimiento a las actividades financieras atribuidas a la imputada.
Kensy Ivette García Torres firmó en 2022 un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Miami y fue condenada a tres años de prisión por su participación en un esquema de blanqueo de más de 1.8 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
La actual investigada también fue incluida entre los socios de Fredy Donaldo Mármol Vallejo contra quienes el Ministerio Público ejecutó dos fases de la Operación Maremoto entre 2021 y 2022.
Las acciones anteriores contra Fredy Mármol y sus socios permitieron asegurar 162 bienes muebles e inmuebles, sociedades mercantiles, embarcaciones y vehículos, según los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público.