Un total de 2,138 armas de fuego inoperativas e irrecuperables, junto con 38 componentes, fueron destruidos por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) como parte de un proceso de desarme y control de armamento institucional que se extendió durante tres meses.
La destrucción se realizó en las instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (CALFFAA), en coordinación con el Programa de Asistencia para el Control de Armas y Municiones de la Organización de los Estados Americanos (PACAM-OEA).
Como parte de esta cooperación internacional, las autoridades militares también clausuraron dos procesos de capacitación dirigidos a fortalecer las capacidades técnicas del personal encargado de la destrucción segura de armas, municiones y explosivos.
En total, 64 efectivos militares finalizaron su formación: 46 participaron en el proceso de destrucción de municiones y explosivos en mal estado, mientras que otros 18 recibieron capacitación para destruir armas de fuego inoperativas e irrecuperables.
La ceremonia de clausura fue presidida por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón, acompañado por el director del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, Steven Griner, y el coordinador regional del PACAM, Carlos Orozco.
También participaron integrantes de la Junta de Comandantes y el director del CALFFAA, coronel de Infantería DEM José Roberto Navarro Tábora, junto con otras autoridades militares e invitados especiales.
De acuerdo con las Fuerzas Armadas, la cooperación con el organismo internacional busca mejorar la preparación del personal militar para el manejo y destrucción de armamento y material explosivo, reducir riesgos y fortalecer los mecanismos de seguridad institucional.
La institución destacó que estas acciones forman parte de sus esfuerzos para mantener el control de los inventarios de armas y contribuir a la seguridad nacional.
El proceso se desarrolló durante tres meses con apoyo del Programa de Asistencia para el Control de Armas y Municiones de la OEA.
Militares reciben capacitación para destruir armas y explosivos en Honduras.