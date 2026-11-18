Lo ocurrido este 18 de noviembre en Yorito, Yoro, donde 12 personas perdieron la vida, ha hecho que el gobierno intervenga el departamento de Yoro. Helicópteros, Black Mamba y más de 400 elementos: así luce este departamento con la intervención.
Un total de 12 personas murieron en el municipio de Yorito, Yoro, la madrugada de este 18 de noviembre. Los hechos se dieron en distintas comunidades.
En la comunidad de Vallecillo se registraron tres ataques armados. Dos ocurrieron dentro de viviendas y uno en un campo de fútbol. En estos hechos murieron nueve personas.
En El Pacayal se produjo un cuarto ataque, en el que fueron asesinadas otras tres personas: una mujer, un hombre y una menor de edad.
De inmediato se convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde el presidente Nasry Asfura giró varias instrucciones. "Ordené intensificar de inmediato los operativos de seguridad en la zona, identificar y capturar a todos los responsables y llevarlos ante la justicia", apuntó.
La Policía Nacional confirmó que entre 400 y 500 elementos policiales y militares se desplazaron ya hacia la zona para reforzar las operaciones de seguridad, intensificar la búsqueda de los responsables y garantizar la protección de los habitantes de las comunidades afectadas.
El contingente está integrado por miembros de las fuerzas especiales, agentes de prevención y seguridad comunitaria, así como efectivos de las Fuerzas Armadas.
Los agentes estarán operando durante las 24 horas del día en el municipio y otras zonas de Yoro. Se reforzarán las unidades con más recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para intensificar la búsqueda de los responsables.
Los llamados Black Mamba fueron llevados a las zonas donde está "El Cartel de Diablo", responsable de la masacre de 12 personas este 18 de noviembre.
También se informó que al menos dos helicópteros están volando en el departamento de Yoro y específicamente en zonas donde se encuentra la banda delictiva.
"La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intensifican las operaciones en Yoro para localizar y capturar a los responsables de la masacre en Yorito. Los equipos especializados mantienen el despliegue y la búsqueda continúa hasta dar con todos los involucrados", precisó la Secretaría de Seguridad en sus redes.
Entre 400 y 500 elementos se han movilizado a la zona tras la masacre de 12 personas, entre ellas menores de edad y una regidora municipal.