Tegucigalpa, Honduras. La audiencia de lectura de fallo contra los cuatro acusados en el caso denominado Delta Teams, relacionado con la desaparición de la joven hondureña Angie Peña, se desarrollará este viernes a la 1:30 de la tarde en la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional. Los jueces darán a conocer si los imputados son declarados culpables o absueltos de responsabilidad penal por los hechos que se les atribuyen en este proceso judicial. Los acusados son los extranjeros Harold Joseph Green, William James Murdock y Gary Lee Johnston, así como el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, señalados de formar parte de la estructura criminal transnacional Delta Teams, vinculada a la desaparición de la joven.

Los cuatro imputados llegaron a los tribunales alrededor de las 9:30 de la mañana, a la espera de la resolución judicial que marcará una etapa determinante en el proceso. En las horas previas a la audiencia, la exviceministra de Seguridad Julissa Villanueva se pronunció nuevamente sobre el caso y pidió que el juicio siente un precedente en Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "El juicio contra los miembros de la red transnacional 'Delta Teams' debe sentar un precedente histórico e inflexible en Honduras. No descansaremos hasta que se esclarezca el paradero de Angie y se condene con todo el peso de la ley a los responsables de comercializar con la dignidad humana", manifestó.

Por su parte, la madre de Angie Peña expresó que permanece atenta al desarrollo de la audiencia y que espera una sentencia condenatoria para que se haga justicia por su hija, así como por las mujeres y niñas hondureñas. Aunque el proceso judicial ha llegado a su etapa final, el paradero de la joven hondureña continúa siendo desconocido.