"Precedente nefasto": Villanueva sobre posible liberación de los Delta Teams

Tegucigalpa, Honduras.- La exministra de Seguridad (2022-2026), Julissa Villanueva, advirtió que la organización criminal Delta Teams podría defenderse en libertad en el juicio que enfrentan por conformar una red de trata de personas para explotación sexual y vinculados a la desaparición de la joven Angie Peña. La defensa legal de los cuatro acusados solicitó este lunes una audiencia de revisión medidas previo a que se reanude el juicio en su etapa de evacuación de medios de prueba. Cabe recordar que Harold Joseph Green Jr, William James Murdock, Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo Nájera se encuentran bajo la medida de prisión preventiva. A criterio de la exfuncionaria, sería una "promoción clara de impunidad" si a los Delta Teams se les dictan medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

"Esto sentaría un precedente nefasto (...) es grave. Esperemos que no lo sea así. Esperemos que los jueces hagan sus valoraciones y vean que el tiempo procesal que se ha perdido por parte de las defensas es casi de seis meses, y que en base a eso tendrían que poder extender un poco", declaró en Noticieros Hoy Mismo. Además, consideró que la lectura del fallo por parte del tribunal debería ser en este mes de octubre. Villanueva señaló que el Ministerio Público ha tenido tiempo suficiente para presentar una sólida investigación sin tener que llegar al punto de que a los imputados se les caduque la prisión preventiva. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"No es la primera vez en que dejan que se venzan los tiempos procesales para luego decir después que se vencieron", recordó, añadiendo que también han incurrido en errores como no presentar una pericia o que esta se encuentre mal documentada y que a raíz de ello se anuncien despidos de fiscales o investigaciones internas. Este tipo de acciones fueron calificadas por Villanueva como estrategias "de la criminalidad organizada cuando está infiltrada en el aparato estatal". Los Delta Teams no han sido acusados formalmente por la desaparición de Peña, de quien se desconoce su paradero desde enero de 2022, siendo vista por última vez en Roatán, Islas de la Bahía.