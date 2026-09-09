Madre de Angie Peña desmiente a la ATIC y envía mensaje a Nasry Asfura: "¿A quiénes se protege?"

Tegucigalpa, Honduras.- Michelle Melgares, madre de Angie Peña, publicó un comunicado en nombre de su familia donde desmiente al titular de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y envió un mensaje al presidente Nasry Asfura. Recientemente, el titular de la ATIC, Ángel Murillo, dijo que no están manejando el caso de la joven, algo que la madre de Peña desvirtuó. Melgares afirmó que la directora de fiscales, Alicia Marcela Puerto, se reunió con Ángel Murillo Paz. Inclusive, la progenitora de Angie Peña aseveró que la ATIC pidió el celular de su hija durante el proceso de investigación.

La madre hizo un fuerte llamado al fiscal general, Pablo Emilio Reyes, y al presidente Nasry Asfura a quien le dijo: "¿A quiénes se protege en perjuicio de las víctimas?".

Comunicado de la familia de Angie Peña:

A la comunidad nacional e enternacional, especialmente a los países cooperantes en áreas de seguridad, investigación y justicia queremos expresar como familia víctima de la impunidad y de las acciones delictivas del crimen organizado transnacional, institucionalizado en Honduras, lo siguiente: 1. El comisario de Policía, Ángel Fernando Murillo Paz, quien funge como director de la (ATIC) del MP, aseguró públicamente desconocer el caso de trata de nuestra hija Angie Samanta Peña Melgares, ocurrido en Roatán en el 2022 y quien continúa en cautiverio. Nos vemos en la obligación de desmentirlo, también públicamente, así como lo hemos hecho con otros servidores públicos quienes han querido DESINFORMAR en perjuicio de las víctimas y revictimización de sus familias, contrario a su deber como funcionarios estatales cuyos sueldos y salarios dependen de los impuestos del pueblo hondureño quien anhela justicia y seguridad. 2. El comisario en su grado aún de subalterno policial, expresó: “Hasta el momento la ATIC no maneja ningún caso relacionado con esta ciudadana” ... “puedo confirmar que con otras agencias de investigación criminal que están llevando este caso donde PODRÍA ESTAR ELLA VINCULADA”... “no podemos responder a esos comentarios ya que NUNCA HEMOS LLEVADO UN CASO CON ESTA CIUDADANA” ... “estamos comprometidos con la seguridad y justicia en este país”. ¡MENTIRAS! 3. Tenemos evidencias, como las reuniones con la directora de fiscales abogada Alicia Marcela Puerto Suazo, su jefe comisario quien le instruyó el caso; capturas de pantallas de comunicaciones con sus agentes ATIC subalternos, documentos oficiales entregados con acuso de recibo, LA ENTREGA DEL TELÉFONO DE ANGIE QUE LA ATIC DIJO QUERIA REPERICIAR en la tercera línea de investigación del caso luego de la captura de una fracción de los “Delta Teams”.

4. Hasta las fotografías públicas del MP cuando hicieron allanamientos a los bienes de los “Delta Teams”, además de la información entregada desde la Secretaría de Seguridad en el despacho de asuntos policiales en relación a todo lo investigado con el fin de que fuera el MP fortalecido en sus indagaciones. ¿Cómo es posible que quieran desmarcarse? ¿Qué les pasa, cómo se atreven sin ninguna vergüenza a mentir en perjuicio de las víctimas? ¿Quién nos hará justicia cuando quienes deben de protegernos, se burlan públicamente de las víctimas y de todos los hondureños? ¿A quién debemos acudir? 5. El testigo “protegido” Dereck Isaac McNeil James, asesinado por sicarios en Roatán, unos días antes de presentarse al juicio a declarar y sostener su versión en contra de al menos cuatro miembros de los “Delta Teams” y quien dijo haber visto con vida a Angie, también dejó su testimonio así como agentes policiales en todas las escalas y agentes de la ATIC de todos los mandos; se confabulaban con el crimen organizado para fines corruptos y otros hechos delictivos como parte de lo que representa el caso más grande de trata en Honduras siendo nuestra hija Angie la bandera del S.O.S para más víctimas MUJERES Y NIÑAS, SILENCIADAS.

6. Ese silencio sospechoso, pero bien organizado y entrevistas en donde los funcionarios parecen estar defendiendo a víctimas y grupos poderosos y que estamos contemplando todo el pueblo hondureño y nosotros como víctimas de este sistema del que pensábamos teníamos que confiar a pesar de lo que hemos visto a lo largo de cuatro años y medio, nos continúa sorprendiendo, ¡horrorizando! ¡asqueando! 7. Al fiscal general Pablo Emilio Reyes Theodore, usted es la tercera autoridad del MP a quien le pedimos AYUDA, han sido tres administraciones de gobierno a quienes hemos acudido, esta lucha nada tiene que ver con preferencias políticas o acciones relacionadas a agendas ideológicas o de tintes políticos, ¡SE TRATA DE TRATA! y de cómo la corrupción sostiene redes peligrosas institucionalizadas que están golpeando a ciudadanos como nosotros, solo hemos pedido auxilio para Angie, su rescate, el pronto actuar ante evidencias y testimonios. 8. Se adjunta EN VIDEO por temas de transparencia algunas de esas evidencias que el comisario de la ATIC asegura NO CONOCER y ante todas las mentiras que están siendo organizadas por LA INSTITUCIONALIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA nos seguiremos DEFENDIENDO TAMBIÉN PÚBLICAMENTE y que el pueblo hondureño y la comunidad internacional y cooperantes JUZGUEN a qué estamos sometidas las víctimas en Honduras.