Director de la ATIC: "No manejamos ningún caso de Angie Peña"

Tegucigalpa, Honduras.- El director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ángel Murillo, aseveró que esta institución no maneja una línea investigativa sobre Angie Peña, hondureña que permanece desaparecida desde inicios de 2022. En declaraciones a TN5 Matutino, Murillo afirmó que "hasta el momento la ATIC no maneja ningún caso relacionado con esta ciudadana (refiriéndose a Angie Peña)". Agregó que "puedo confirmarle que son otras agencias de investigación criminal las que están llevando este caso donde podría estar vinculada ella".

Por otro lado, mencionó que la ATIC se encuentra realizando operativos e investigaciones de redes de trata de personas que operan en la zona insular y el resto de Honduras, con el fin de desarticular estas estructuras criminales. "Nosotros como Agencia Técnica de Investigación Criminal estamos combatiendo la red de trata de personas y explotación sexual, pero no manejamos ningún caso de Angie Peña por los momentos", reiteró Murillo.

La versión de la ATIC surge ante las reiteradas denuncias que ha venido haciendo la exministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien ha cuestionado la forma en la que han actuado las autoridades sobre la desaparición de Peña.

Testigo salpicó a la ATIC