Director de la ATIC: "No manejamos ningún caso de Angie Peña"

Tegucigalpa, Honduras.- El director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ángel Murillo, aseveró que esta institución no maneja una línea investigativa sobre Angie Peña, hondureña que permanece desaparecida desde inicios de 2022.
En declaraciones a TN5 Matutino, Murillo afirmó que "hasta el momento la ATIC no maneja ningún caso relacionado con esta ciudadana (refiriéndose a Angie Peña)".
Agregó que "puedo confirmarle que son otras agencias de investigación criminal las que están llevando este caso donde podría estar vinculada ella".
Por otro lado, mencionó que la ATIC se encuentra realizando operativos e investigaciones de redes de trata de personas que operan en la zona insular y el resto de Honduras, con el fin de desarticular estas estructuras criminales.
"Nosotros como Agencia Técnica de Investigación Criminal estamos combatiendo la red de trata de personas y explotación sexual, pero no manejamos ningún caso de Angie Peña por los momentos", reiteró Murillo.
La versión de la ATIC surge ante las reiteradas denuncias que ha venido haciendo la exministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien ha cuestionado la forma en la que han actuado las autoridades sobre la desaparición de Peña.
Testigo salpicó a la ATIC
Días atrás, Radio Progreso divulgó un video en el que Dereck McNeil, testigo protegido en el caso de Peña quien fue asesinado el pasado 17 agosto, afirmó que la ATIC ha entorpecido la investigación.
Aseguró que existía un plan para matar a Julissa Villanueva, atribuyendo que la ATIC le quitó la vida a un testigo protegido previamente y que otro desapareció.
"La ATIC ha seguido pasando información, se ha filtrado que la ATIC, o sea, está haciendo un montón de cosas malas (...) "en este caso sabemos que el grupo de ATIC que ha estado con lo de Angie Peña ha sido uno de los grupos que está violentando directamente todo el debido proceso", señaló McNeil.
Además, apuntó que hay intenciones de que los Delta Teams —vinculados por la desaparición de Peña- salgan en libertad ante las acusaciones de trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil en Roatán, Islas de la Bahía.
El juicio contra los Delta Teams inició el pasado 7 de septiembre y se desarrolla bajo secretividad parcial a petición de la Fiscalía. Los imputados son Harold Joseph Green Jr., William James Murdock, Ramón Gustavo Trejo Nájera y Gary Lee Johnston. Sobre este último, pesa una condena de 37 años de prisión por delitos relacionados con la trata de personas y pornografía infantil.