Familia de Angie Peña exige al Estado esclarecer su desaparición

Tegucigalpa, Honduras.- La incertidumbre y el dolor volvieron a hacerse presentes este lunes 22 de junio, cuando los familiares de Angie Peña alzaron nuevamente su voz para exigir al Estado hondureño respuestas claras sobre su desaparición, ocurrida hace más de cuatro años en Roatán, Islas de la Bahía.
En su pronunciamiento, la familia fue enfática al señalar que ya no buscan repetir un reclamo más, sino exigir el cumplimiento de obligaciones internacionales que, según afirman, han sido ignoradas por las autoridades del país.
El mensaje estuvo cargado de frustración y exigencia directa al Estado, al que acusan de no haber avanzado en la búsqueda de la verdad ni en la identificación de los responsables de lo ocurrido con la joven hondureña.
Incumplimiento
De acuerdo con los familiares, el caso de Angie Peña no solo representa una tragedia personal, sino también un incumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por Honduras ante organismos de derechos humanos.
Recordaron que el 22 de enero de 2024, el Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución en la que se ordenaba al Estado hondureño intensificar la búsqueda, investigar el caso y garantizar el derecho de la familia a conocer el paradero de Angie.
Según esa resolución, el plazo para cumplir con estas acciones vencía el 22 de febrero del año siguiente, sin embargo, los familiares aseguran que, tras más de dos años del vencimiento, no han recibido respuestas concretas.
La familia sostiene que la falta de avances representa una deuda del Estado no solo con ellos, sino también con la comunidad internacional, que ha dado seguimiento al caso desde sus primeras etapas.
Sobre Angie Peña
El caso de Angie Peña se remonta a enero de 2022, cuando la joven desapareció en la isla de Roatán mientras realizaba actividades recreativas en el mar Caribe, sin que hasta la fecha se haya logrado establecer con certeza qué ocurrió.
Desde entonces, las autoridades han realizado operativos de búsqueda, investigaciones y capturas relacionadas con estructuras criminales en la zona, pero ninguna de estas acciones ha permitido esclarecer su paradero.
Organismos de investigación como la Policía Nacional y el Ministerio Público han mantenido el expediente abierto, aunque sin resultados concluyentes que permitan dar una respuesta definitiva a la familia.
Mientras tanto, los allegados de Angie insisten en que continuarán su lucha hasta obtener verdad y justicia, en un caso que sigue generando cuestionamientos por la falta de resultados concretos y el paso del tiempo sin respuestas.