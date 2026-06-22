Familia de Angie Peña exige al Estado esclarecer su desaparición

Tegucigalpa, Honduras.- La incertidumbre y el dolor volvieron a hacerse presentes este lunes 22 de junio, cuando los familiares de Angie Peña alzaron nuevamente su voz para exigir al Estado hondureño respuestas claras sobre su desaparición, ocurrida hace más de cuatro años en Roatán, Islas de la Bahía. En su pronunciamiento, la familia fue enfática al señalar que ya no buscan repetir un reclamo más, sino exigir el cumplimiento de obligaciones internacionales que, según afirman, han sido ignoradas por las autoridades del país. El mensaje estuvo cargado de frustración y exigencia directa al Estado, al que acusan de no haber avanzado en la búsqueda de la verdad ni en la identificación de los responsables de lo ocurrido con la joven hondureña.

Incumplimiento

De acuerdo con los familiares, el caso de Angie Peña no solo representa una tragedia personal, sino también un incumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por Honduras ante organismos de derechos humanos. Recordaron que el 22 de enero de 2024, el Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución en la que se ordenaba al Estado hondureño intensificar la búsqueda, investigar el caso y garantizar el derecho de la familia a conocer el paradero de Angie. Según esa resolución, el plazo para cumplir con estas acciones vencía el 22 de febrero del año siguiente, sin embargo, los familiares aseguran que, tras más de dos años del vencimiento, no han recibido respuestas concretas.

La familia sostiene que la falta de avances representa una deuda del Estado no solo con ellos, sino también con la comunidad internacional, que ha dado seguimiento al caso desde sus primeras etapas.

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