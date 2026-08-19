"Yo vi a Angie Peña, sé quiénes son los Deltas": revelan audio de Dereck McNeil antes de su asesinato

En las últimas horas se dio a conocer un audio a días de morir de Dereck McNeil, testigo protegido en el caso de Angie Peña que fue asesinado el lunes 17 de agosto de 2026. Estas fueron las impactantes revelaciones.
Dereck Isaac McNeil James fue asesinado a tiros el lunes 17 de agosto de 2026 en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía. El audio fue revelado por Radio Progreso y replicado por medios como Frente a Frente.
"Yo vi a Angie Peña, yo la miré. Pueden decir lo que quieran de mí, no me importa. Yo la miré, yo sé quiénes son los Deltas", se inicia escuchando el audio. ¿Quiénes son los Deltas? Son una red de trata de personas y explotación sexual desarticulada en abril de 2024 en Roatán, vinculada por el Ministerio Público con la desaparición de la joven Angie Peña.
En el audio se continúa escuchando: "Todo mundo sabe quiénes son los Deltas, ahí hay esposos de ministros del actual gobierno, cantidad de políticos que les gusta tener sexo con niñas de 4, 11, 12, 14 años..."
Dereck McNeil afirma en su audio que políticos y funcionarios son parte de los Delta, grupo dedicado a la trata de personas que ha sido involucrado en la desaparición de Angie Peña.
Dereck McNeil estaba citado para declarar la próxima semana en contra de los Delta, según medios insulares. El caso de Angie Peña sigue sin resolverse y su familia pide justicia.
La familia de Angie Peña mantiene las esperanzas de encontrar a la joven, desaparecida el 1 de enero en Roatán, Islas de la Bahía.
El medio TuNota informó que Dereck McNeil habría tenido conocimiento de una transacción relacionada con el secuestro de Angie Peña. Su testimonio fue presentado por la Fiscalía como uno de los elementos de prueba de la causa.
Los "Delta Teams” fue una organización conformada en 2019, integrada también por el secretario del Juzgado de Paz de Roatán. Se dedicaban a la venta de drogas y tráfico de armas, delitos cometidos con apoyo de algunos policía y asesoramiento de un juez de paz.
El juez de paz les ayudaba con procesos ficticios y falsificación de documentos, utilizados para amedrentar a otras personas. Todo lo anterior movido con los dineros provenientes en su mayoría del delito de Trata de Personas.