"Yo vi a Angie Peña, sé quiénes son los Deltas": revelan audio de Dereck McNeil antes de su asesinato

"Yo vi a Angie Peña, yo la miré. Pueden decir lo que quieran de mí, no me importa. Yo la miré, yo sé quiénes son los Deltas", se inicia escuchando el audio. ¿Quiénes son los Deltas? Son una red de trata de personas y explotación sexual desarticulada en abril de 2024 en Roatán, vinculada por el Ministerio Público con la desaparición de la joven Angie Peña.