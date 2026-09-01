Decretan secretividad en el juicio por la desaparición de Angie Peña

La medida de restricción fue confirmada este martes 1 de septiembre por el abogado Álvaro Arévalo , quien es el representante legal de los cuatro señalados en el mediático expediente.

Es decir, que todas las audiencias programadas para el juicio oral y público se desarrollarán en absoluta privacidad, impidiendo el acceso a los medios de comunicación y personas ajenas a la causa judicial.

Tegucigalpa, Honduras.- El tribunal de sentencia, a través de la Sala 1 de Jurisdicción Nacional, determinó que el juicio contra cuatro imputados vinculados al caso por la desaparición de Angie Peña se desarrollará en secretividad.

El profesional manifestó su disconformidad con el fallo judicial, aduciendo que habían requerido de manera formal que el proceso se ventilara con total apertura pública.

"Nosotros solicitamos que se hiciera público para que en realidad la prensa y todas las personas del país y de la comunidad internacional se den cuenta de lo que está sucediendo y que nuestros representados no son culpables de lo que se les está acusando", manifestó Arévalo durante una entrevista con Noticieros Hoy Mismo.

La defensa agregó que la determinación judicial respondió a una solicitud planteada directamente por un representante del Ministerio Público durante audiencias previas. Sin embargo, la fiscalía argumentó que la divulgación de testimonios o elementos particulares del expediente podría poner en riesgo la integridad de la víctima.

"El Ministerio Público se amparó en que si se revelaba alguna situación particular o alguna declaración, como ellos establecen que Angie Peña está con vida, ellos creen y pretenden establecer que podría prácticamente esta persona perder la vida si se dan cuenta ellos de lo que se está declarando en ese expediente", agregó el defensor de los cuatro señalados.

Por otra parte, el abogado abordó el tema del manejo y resguardo del testigo protegido en el caso de Angie Peña, Dereck Isaac McNeil James, un exfuncionario judicial que fue asesinado a disparos en agosto de 2026 en Roatán.

El apoderado legal atribuyó la revelación de dicha identidad a las actuaciones del propio fiscal del Ministerio Público.

"El nombre de Derek Macniel, quien lo había revelado, era prácticamente el fiscal del Ministerio Público cuando proporcionó su nombre, con la constancia de que él fue empleado de la Corte Suprema", sostuvo Álvaro Arévalo.

Asimismo, enfatizó que la identificación incluyó fotografías que vinculaban de forma directa al excolaborador judicial con la figura del testigo protegido dentro del caso.

La representación legal de los acusados señaló que las aclaraciones públicas buscan frenar comentarios de odio y prevenir eventuales señalamientos falsos en contra de sus representados.

"Si algo le pasaba a esta persona, iban a querer inculpar a mis representados de él", advirtió el abogado defensor al referirse a las advertencias realizadas meses atrás sobre la seguridad del testigo.