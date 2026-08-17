Presidente Asfura asegura que investigan asesinato de Dereck McNiel, testigo protegido en caso Angie Peña

Puerto Cortés, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmó este lunes 17 de agosto el asesinato en Roatán, Islas de la Bahía, de una persona que, según indicó, era uno de los testigos protegidos dentro de la investigación por la desaparición de Angie Samantha Peña Melgares. “En Roatán hoy han asesinado a uno de los testigos protegidos del caso de Angie Peña, acabo de recibir la información y la policía está firmemente dándole seguimiento al caso, es lo único que puedo explicar hasta este momento”, declaró el mandatario durante una comparecencia pública en Puerto Cortés. La víctima fue identificada como Dereck McNiel, hijo de la reconocida abogada Claudeth McNiel. El hombre fue asesinado a disparos después de haber dejado a su hijo en la escuela.

Los atacantes habrían disparado en reiteradas ocasiones contra el vehículo y contra McNiel, quien resultó gravemente herido. A pesar de las lesiones, logró salir de la camioneta e intentó ponerse a salvo, pero se desplomó en la calzada y murió. McNiel se desempeñó además como secretario de los Juzgados de Paz de Islas de la Bahía. La confirmación de Asfura coloca el asesinato en el contexto de la investigación por la desaparición de Angie Peña, ocurrida el 1 de enero de 2022 en Roatán, cuando la joven se perdió mientras se encontraba en la zona de West Bay.

Dentro de las investigaciones, McNiel había aportado información considerada relevante para el caso. Reportes sobre el proceso señalan que su declaración fue incorporada como prueba anticipada, mecanismo que permite que determinados testimonios sean recibidos judicialmente antes del juicio y puedan ser utilizados posteriormente en el proceso. El asesinato abre nuevas interrogantes sobre si el crimen podría estar relacionado con la participación de McNiel en el caso de Angie Peña. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han establecido públicamente que exista una conexión entre ambos hechos.