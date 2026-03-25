Reprograman juicio oral contra implicados en caso de Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras.-La Sala I del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción reprogramó el juicio oral y público en la causa instruida contra los ciudadanos Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock en el caso de Angie Peña.

A esas dos personas se les supone responsables del delito de trata de personas en la modalidad de venta.

También a los acusados por el delito de asociación para delinquir en contra de Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo.

El juicio fue reprogramado para realizarse del 7 al 14 de septiembre de 2026.