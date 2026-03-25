Reprograman juicio oral contra implicados en caso de Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras.-La Sala I del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción reprogramó el juicio oral y público en la causa instruida contra los ciudadanos Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock en el caso de Angie Peña.
A esas dos personas se les supone responsables del delito de trata de personas en la modalidad de venta.
También a los acusados por el delito de asociación para delinquir en contra de Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo.
El juicio fue reprogramado para realizarse del 7 al 14 de septiembre de 2026.
Angie Peña desapareció el 1 de enero de 2022 en Roatán, cuando se encontraba de vacaciones con su familia.
Según las investigaciones, los judicializados integraban una red de trata de personas, que operó desde el año 2019, hasta la fecha de su captura en 2022, denominada “Delta Teams”, dedicada a la venta de drogas y tráfico de armas, y los demás delitos antes expuestos.
Para llevar a cabo las operaciones ilícitas, la red contaba con el apoyo de algunos policías y el asesoramiento de un juez de paz de la isla de Roatán, quien les ayudaba con procesos ficticios y falsificación de documentos, utilizados para amedrentar a otras personas.
Angie Peña desapareció la tarde del 1 de enero de 2022, cuando daba un paseo en una jet ski, frente a la playa de West Bay, en Roatán, Islas de la Bahía.