Joven de 23 años ataca a su vecina con machete tras discusión en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Un joven de 23 años fue detenido por la Policía tras atacar con una arma blanca, tipo machete, a su vecina de 21 años, luego de una discusión ocurrida la tarde del domingo en el barrio Sagrado Corazón en el departamento de Choluteca.

Según el portavoz policial detalló a Metro TV de Choluteca, el incidente se produjo mientras el sospechoso, aparentemente bajo los efectos del alcohol, sostenía una discusión con la víctima.

Durante el altercado, utilizó un arma blanca que portaba otra persona presente en el lugar, ocasionándole una herida en el cuello.