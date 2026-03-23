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Matan a escopetazos a hombre en calle de la colonia Arturo Quezada

La víctima, que presenta varias heridas de arma de fuego tipo escopeta, no ha sido identificada por las autoridades hasta el mediodía de este lunes

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 11:41
Matan a escopetazos a hombre en calle de la colonia Arturo Quezada

La escena fue acordonada mientras se realiza la pericia en el lugar y el levantamiento médico legal del cuerpo.

 Fotos: Estalin Irías/EL HERALDO.

Comayagüela, Honduras.- El cuerpo sin vida de un hombe fue encontrado este lunes a inmediaciones de la colonia Arturo Quezada, a orillas de una calle, con heridas de arma de fuego.

La víctima -que hasta el momento no ha sido identificada- es un hombre, de contextura delgada y una edad aproximada de 30 a 40 años.

El cuerpo fue encontrado semidesnudo y con varios orificios por impactos de escopeta en su abdomen, lo que le habría segado la vida. El cuerpo fue cubierto con una manta, pues se encontraba en plena vía pública a la vista de los transeúntes.

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El cuerpo presenta varias heridas de arma de fuego.

El cuerpo presenta varias heridas de arma de fuego.

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Tras el hallazgo, luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades, la Policía acordonó la escena para iniciar con el proceso de investigación y buscan indicios que conduzcan al paradero de los responsables del crimen.

En la escena la Policía encontró varios casquillos y ojibas de arma de fuego que están relacionadas al crimen.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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