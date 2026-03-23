Matan a escopetazos a hombre en calle de la colonia Arturo Quezada

Comayagüela, Honduras.- El cuerpo sin vida de un hombe fue encontrado este lunes a inmediaciones de la colonia Arturo Quezada, a orillas de una calle, con heridas de arma de fuego.

La víctima -que hasta el momento no ha sido identificada- es un hombre, de contextura delgada y una edad aproximada de 30 a 40 años.

El cuerpo fue encontrado semidesnudo y con varios orificios por impactos de escopeta en su abdomen, lo que le habría segado la vida. El cuerpo fue cubierto con una manta, pues se encontraba en plena vía pública a la vista de los transeúntes.