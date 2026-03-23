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Fatal accidente vehicular deja un muerto y un herido en Quimistán, Santa Bárbara

Un guardia de seguridad perdió la vida y su compañero resultó gravemente herido tras un aparatoso accidente vial en la carretera hacia el occidente

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 09:09
Fatal accidente vehicular deja un muerto y un herido en Quimistán, Santa Bárbara

Un fatal accidente cobró la vida de una persona mientras que otra resultó herida en la carretera de Quimistán, Santa Bárbara.

Foto: redes sociales

Santa Bárbara, Honduras.- Un fatal accidente vehicular cobró la vida de un hombre y dejó a otro herido. El siniestro se registró en horas de la mañana de este lunes 23 de marzo en la carretera que conduce hacia el occidente del país, específicamente en el tramo entre el desvío de Santa Cruz Mina y el municipio de Quimistán, Santa Bárbara.

La víctima mortal de este accidente fue identificada como Cristian Ramón Ramírez Rivera, quien laboraba como guardia de seguridad privada. Según los reportes preliminares, el vehículo en el que se conducía junto a su compañero, pertenecía a una empresa de seguridad de Quimistán.

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De manera preliminar se maneja que el vehículo tipo pick up perdió el control, por razones aún no establecidas, saliéndose de la calle y quedando accidentado a la orilla de la transitada vía.

Producto del fatal impacto resultó gravemente herido el ciudadano José Alexander Ordóñez, quien tuvo que ser trasladado hacia un centro asistencial para recibir atención médica.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron hasta el punto del accidente para acordonar la escena y comenzar con las investigaciones pertinentes para determinar qué ocasionó el accidente vial.

Las autoridades policiales están a la espera de que miembros de Medicina Forense arriben al lugar para realizar el levantamiento del cadáver.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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