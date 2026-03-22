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Tragedia en Santa Cruz de Yojoa: joven muere tras brutal choque frontal con bus que iba a excursión

Un joven perdió la vida de forma instantánea la mañana de este domingo 22 de marzo tras un violento accidente de tránsito registrado en la entrada a Santa Cruz de Yojoa, en el norte de Honduras

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 08:40
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Luto y consternación dejó un brutal choque que se registró la mañana de este domingo 22 de marzo en Santa Cruz de Yojoa. Aquí las imágenes del impactante accidente que llena de luto a otra familia hondureña.

 Fotos: Cortesía
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La víctima fue identificada como Kevin Alexander, originario de Río Lindo, en el departamento de Cortés, según confirmaron fuentes preliminares en la escena.

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De acuerdo con la información recabada, el fatal percance ocurrió cuando el vehículo en el que se conducía el fallecido impactó de frente contra un bus que se dirigía a una excursión hacia Tela.

 Foto: Cortesía
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El fuerte choque se produjo, presuntamente, por la alta velocidad, lo que habría provocado que ambos automotores colisionaran frontalmente, dejando consecuencias devastadoras.

 Foto: Cortesía
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Producto del impacto, el automóvil del joven quedó completamente destruido en su parte frontal, además de presentar el techo prácticamente arrancado debido a la magnitud del golpe.

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Kevin Alexander falleció en el lugar de los hechos de manera instantánea, sin que se pudiera hacer nada para salvarle la vida.

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En el mismo accidente, Migdalia Alfaro, quien lo acompañaba en el vehículo, resultó gravemente herida tras el brutal impacto.

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La mujer fue auxiliada por equipos de emergencia que llegaron al sitio y posteriormente trasladada de urgencia al Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, donde permanece bajo atención médica.

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Hasta el momento, se desconoce el estado de salud actualizado de la fémina, mientras familiares y allegados permanecen a la espera de información oficial.

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Autoridades policiales y de tránsito se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de este fatal accidente que enluta a una familia hondureña.

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