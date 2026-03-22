Al menos 13 heridos deja choque entre dos camionetas en Quimistán, Santa Bárbara

Ceibita, Honduras.- Un fuerte accidente de tránsito entre dos camionetas dejó al menos 13 personas heridas, entre ellas varias en estado grave, en la comunidad de Ceibita, municipio de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara, en Honduras.

El percance ocurrió en la carretera de occidente (RN-20), específicamente a la altura del puente sobre el río Chamelecón, en un tramo caracterizado por curvas, donde ambas unidades colisionaron de manera violenta, según reportes preliminares.

Producto del impacto, varios ocupantes resultaron con lesiones de diversa consideración, algunos de ellos atrapados dentro de los vehículos o proyectados fuera de las unidades debido a la fuerza del choque.

Los heridos fueron trasladados inicialmente a la clínica periférica de Quimistán, mientras que otros pacientes fueron remitidos a hospitales en San Pedro Sula para recibir atención médica especializada. De manera preliminar, se informó que al menos dos personas presentan heridas de gravedad.

Tras el accidente, se activó un operativo de respuesta en el que participaron equipos del Sistema 911, la Cruz Roja Hondureña, el Cuerpo de Bomberos, elementos del Tercer Batallón Forestal y ciudadanos que colaboraron en las labores de rescate.

Las autoridades coordinaron la evacuación de los lesionados y el despeje de la vía para restablecer el tránsito en la zona.

Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas a causa del accidente, mientras continúan las evaluaciones médicas de los afectados.

Las autoridades indicaron que las causas del hecho se encuentran bajo investigación. Entre las hipótesis preliminares se manejan el exceso de velocidad, una posible invasión de carril y las condiciones del tramo donde ocurrió el incidente.