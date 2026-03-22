Murió uno de los conductores: imágenes del fatal accidente en Quimistán, Santa Bárbara

Las autoridades y cuerpos de socorro confirmaron la identidad de las personas que resultaron heridas en el accidente de tránsito registrado la mañana del domingo en la carretera RN-20, en el sector de Ceibita Norte, municipio de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara, donde además se reportó el fallecimiento de uno de los conductores involucrados.
De acuerdo con los reportes preliminares, el fallecido fue identificado como Arturo Villeda Gómez, quien conducía una de las camionetas implicadas en el percance.
El deceso se confirmó en la sala de emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas, adonde fue trasladado tras el impacto.
Villeda Gómez era pastor de una iglesia evangélica y residente en la comunidad de El Temblor, municipio de Trinidad, siempre en Santa Bárbara.
En relación con los heridos, las autoridades detallaron que entre los lesionados se encuentran Maynor Enrique Jordán, Norma Mejía, Miriam Mejía, Mauricio Melara, Aracely Mejía, Samuel Enríquez, Evelyn Enríquez, Arturo Mejía, Manuel Ramírez.
Además, Janlevin Fúnez Hernández, Jesús Armando Aguilar, Sandra Contreras y Efrén Mejía, todos originarios de Santa Bárbara y Copán.
Las víctimas fueron auxiliadas en el lugar por equipos de emergencia y posteriormente trasladadas a centros asistenciales, mientras algunos pacientes fueron remitidos a hospitales en San Pedro Sula, donde permanecen bajo atención médica especializada.
De manera preliminar, se informó que varios de los afectados presentan lesiones de consideración.
El accidente ocurrió en un tramo de la carretera caracterizado por curvas, donde dos camionetas colisionaron de forma violenta, dejando severos daños materiales y múltiples personas afectadas.
Las autoridades continúan con el seguimiento del estado de salud de los heridos, mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del percance vial registrado en esta zona del occidente del país.