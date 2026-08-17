Asesinan a disparos a hijo de reconocida abogada en Roatán

Roatán, Honduras.-Dereck McNiel, hijo de la reconocida abogada Claudeth McNiel, fue asesinado a disparos la mañana de este lunes 17 de agosto en Roatán, Islas de la Bahía, en la zona insular de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, McNiel se conducía en su camioneta después de haber dejado a su hijo en la escuela, cuando fue interceptado por sujetos que se transportaban en una motocicleta.

Los individuos habrían disparado en reiteradas ocasiones contra el vehículo y posteriormente contra McNiel, quien resultó gravemente herido.