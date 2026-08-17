Asesinan a disparos a hijo de reconocida abogada en Roatán

Roatán, Honduras.-Dereck McNiel, hijo de la reconocida abogada Claudeth McNiel, fue asesinado a disparos la mañana de este lunes 17 de agosto en Roatán, Islas de la Bahía, en la zona insular de Honduras.
De acuerdo con la información preliminar, McNiel se conducía en su camioneta después de haber dejado a su hijo en la escuela, cuando fue interceptado por sujetos que se transportaban en una motocicleta.
Los individuos habrían disparado en reiteradas ocasiones contra el vehículo y posteriormente contra McNiel, quien resultó gravemente herido.
A pesar de las heridas, el hombre logró salir de su vehículo e intentó ponerse a salvo; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se desplomó en la calzada y murió en el lugar.
McNiel se desempeñó como secretario de los Juzgados de Paz de Islas de la Bahía, de acuerdo con la información conocida sobre su trayectoria.
Tras el ataque, elementos de seguridad y equipos de investigación se desplazaron hasta la escena para realizar las primeras diligencias y recopilar evidencias que permitan esclarecer el crimen.
Hasta el momento se desconoce el paradero y la identidad de los responsables, así como el posible móvil del asesinato. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que rodearon el ataque y dar con los responsables.
El hecho ha generado consternación en Roatán, particularmente entre personas que conocían a McNiel y a su familia, quienes llegaron al lugar tras conocer el hecho.