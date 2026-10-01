Represa Los Laureles recupera más de 7% de su nivel en un día por las lluvias

Tegucigalpa, Honduras.-Las lluvias registradas durante la noche en las montañas de Lepaterique, donde nace el río Guacerique, favorecieron el aumento de su caudal. Las escorrentías que bajan de la zona alimentan poco a poco el cauce del río, cuyas aguas llegan hasta la represa Los Laureles.
Las precipitaciones tuvieron un efecto positivo en el embalse, que durante las últimas semanas había permanecido en niveles bajos. En apenas 24 horas, la represa logró recuperarse más de 7 puntos, lo que representa un alivio para el sistema de agua potable.
El embalse pasó de 3.525 millones de metros cúbicos almacenados el miércoles a 4.319 millones este jueves, de acuerdo con el reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
La diferencia es de 794 mil metros cúbicos que llenó en un día. Esta cantidad del vital líquido se logró gracias a las precipitaciones registradas en las zonas montañosas que alimentan el sistema.
El efecto también se nota a simple vista en el nivel del embalse, ya que Los Laureles pasó de ubicarse a 1,018.90 metros sobre el nivel del mar a 1,021.35 metros.
En otras palabras, el espejo de agua subió 2.45 metros en un día, es decir, que pasó de 33.54% a 41.12% metros cúbicos de agua, una diferencia de más de 7.58% que logró llenar en 24 horas, gracias a las lluvias.
La represa Los Laureles almacena un total de aproximadamente 10.26 millones de metros cúbicos de agua en su máxima capacidad, por lo que actualmente lleva menos de la mitad de su almacenamiento.
La lluvia también alcanzó la cuenca que alimenta a la represa La Concepción con una recuperación que fue más moderada, pero igualmente permitió alejar temporalmente al embalse del nivel considerado crítico por las autoridades.
La Concepción pasó de 25.47% a 27.46% de capacidad, es decir, una diferencia de 1.99%, con un registro de almacenamiento que pasó de 9.221 millones a 9.942 millones de metros cúbicos.
Son 721 mil metros cúbicos que se sumaron al embalse durante las últimas 24 horas.
La represa La Concepción es el embalse más grande que abastece de agua Tegucigalpa y Comayagüela con una capacidad máxima de almacenamiento de 36 millones de metros cúbicos.
Entre Los Laureles y La Concepción se recuperaron 1.515 millones de metros cúbicos de agua en un solo día. La lluvia que comenzó en las montañas terminó convirtiéndose en almacenamiento para los capitalinos.
No obstante, ambos embalses continúan dentro del rango de riesgo hídrico alto establecido por UMAPS; sin embargo, se esperan lluvias, por lo que los capitalinos esperan más agua para que los embalses puedan llegar a su máximo nivel.