Los Laureles sube 6.07 puntos y La Concepción apenas 0.43 tras siete días de lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias registradas en los últimos siete días permitieron una recuperación en los niveles de las represas Los Laureles y La Concepción, aunque esta última continúa dentro del rango crítico.
De acuerdo con los reportes de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), entre el domingo 20 y el domingo 27 de septiembre, Los Laureles pasó de almacenar el 24.53% al 30.60% de su capacidad.
Lo anterior representa un incremento de 6.07 puntos porcentuales en siete días, mientras que el volumen almacenado aumentó de 2.577 a 3.214 millones de metros cúbicos.
En cuanto al volumen, Los Laureles incorporó aproximadamente 637,000 metros cúbicos de agua durante el período comparado, de acuerdo con las cifras de ambos reportes.
La recuperación también permitió que el embalse dejara la categoría de riesgo hídrico crítico y pasara a riesgo hídrico alto, al superar el umbral del 25% de capacidad.
En el caso de La Concepción, la recuperación fue más moderada durante el mismo período. El embalse pasó de 24.34 % a 24.77 % de su capacidad.
El reporte anterior significa un aumento de apenas 0.43 puntos porcentuales en siete días, por lo que el embalse se mantiene dentro de la clasificación de riesgo hídrico crítico.
El volumen almacenado en La Concepción pasó de 8.814 a 8.968 millones de metros cúbicos, equivalente a un incremento de aproximadamente 154,000 metros cúbicos de agua.
En conjunto, las dos represas acumularon aproximadamente 791,000 metros cúbicos adicionales de agua entre las mediciones del 20 y el 27 de septiembre.
A pesar de este aumento en los niveles de los embalses, la Alcaldía Municipal del Distrito Central prevé que estos no llegarán a su máximo nivel al cerrar el invierno, pues informó que Los Laureles quedaría en un 60%, mientras que La Concepción cerraría en un 40%, según proyecciones de la comuna capitalina.