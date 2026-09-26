Capturan a supuesto pandillero de la 18 acusado de matar a miembro de la comunidad LGTBI

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante de la Pandilla 18 fue capturado la mañana de este sábado 26 de septiembre, señalado como el autor material del asesinato de un miembro de la comunidad LGTBI, en la capital de la República. La detención se llevó a cabo en la colonia La Providencia de Comayagüela, conocida popularmente como La Guasalona, en la zona de San José de El Pedregal. El detenido responde al nombre de Keynner Eduardo Santos Meza, de 26 años de edad, originario del Distrito Central, con domicilio en la colonia La Providencia, donde se ejecutó el arresto. El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa emitió la orden de aprehensión contra Keynner Santos el recién pasado jueves, 24 de septiembre, y fue efectiva este sábado por parte de detectives asignados al Departamento de Localización, Búsqueda y Capturas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Recorrido grabado

Keynner Eduardo Santos Meza es el principal sospechoso de ultimar a Darwin Sady Aguilar Centeno, de 31 años de edad, miembro de la comunidad LGTBI. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El hecho ocurrió la madrugada del viernes 13 de marzo del año 2026, en la colonia Fátima, al noroeste de Comayagüela, en la zona de la San Francisco, cuando Santos Meza llegó a la casa de Aguilar Centeno. Minutos antes de encontrarse con Keynner Eduardo, Darwin Sady, más conocido con el seudónimo de "Gissel Aguilar" había estado departiendo con varias amistades, a quienes les manifestó que se retiraría del lugar porque tenía que verse con un “flaco”. Él se fue de la reunión hacia su casa en la colonia Fátima. Las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 y también dispositivos privados captaron cuando un vehículo tipo camioneta, marca BMW modelo X3, color rojo, sin placas, ingresó a la colonia Fátima a eso de las 2:00 de la mañana; era conducido por Keynner Santos.