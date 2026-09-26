"Nunca lo conocí": la acusadora de Jay-Z admite que mintió y pide disculpas al rapero

Ese retiro no cerró el capítulo judicial. Carter respondió demandando a la mujer y a su equipo legal, encabezado por el abogado Tony Buzbee, por presunta persecución maliciosa. El artista alegó además que la demanda buscaba forzar un acuerdo económico en su contra. Tras conocerse el nuevo documento, los abogados de Carter presentaron un aviso ante el juez del caso solicitando el retiro de todos los cargos contra la mujer dentro de la demanda por difamación. El litigio que el rapero mantiene contra Buzbee y su firma legal continúa activo.