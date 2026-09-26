"Nunca lo conocí": la acusadora de Jay-Z admite que mintió y pide disculpas al rapero

La mujer identificada judicialmente como Jane Doe, quien acusó al rapero Jay-Z de haberla violado cuando ella tenía 13 años, presentó una declaración jurada ante una corte federal de Manhattan en la que se retracta por completo de sus señalamientos y afirma que nunca tuvo contacto alguno con el artista.
"Shawn 'Jay-Z' Carter nunca me violó. Nunca me reuní ni hablé con el señor Carter. El señor Carter jamás tuvo ningún comportamiento inapropiado hacia mí", declaró en el documento de 12 páginas.
La mujer añadió una disculpa dirigida al músico y a su familia.
"No hay verdad en ninguna de mis acusaciones contra el señor Carter. Entiendo que mis falsas acusaciones le han causado un dolor, sufrimiento y daño inmensos que nunca podrán repararse por completo", expresó.
El nuevo abogado de la denunciante, James Blair Newman Jr., respaldó públicamente el giro procesal.
"El señor Carter no la violó, no la agredió sexualmente, no tuvo ningún comportamiento inapropiado hacia ella, y ella nunca lo conoció. Se disculpa sincera e incondicionalmente con el señor Carter y su familia", señaló el litigante.
La denuncia original se presentó en octubre de 2024 contra Sean "Diddy" Combs, en un litigio que inicialmente mencionaba a un famoso sin identificar como responsable de una segunda agresión ocurrida en una fiesta posterior a los premios MTV Video Music Awards del año 2000.
Un mes después, en diciembre de ese año, una demanda enmendada incorporó formalmente el nombre de Jay-Z como el segundo agresor señalado.
El rapero, cuyo nombre legal es Shawn Carter, negó las acusaciones desde el primer momento. Con el paso de los meses, la propia denunciante reconoció inconsistencias en su relato, hasta que en febrero de 2025 decidió retirar voluntariamente la demanda "con perjuicio", una figura legal que impide volver a presentarla en el futuro.
Ese retiro no cerró el capítulo judicial. Carter respondió demandando a la mujer y a su equipo legal, encabezado por el abogado Tony Buzbee, por presunta persecución maliciosa. El artista alegó además que la demanda buscaba forzar un acuerdo económico en su contra. Tras conocerse el nuevo documento, los abogados de Carter presentaron un aviso ante el juez del caso solicitando el retiro de todos los cargos contra la mujer dentro de la demanda por difamación. El litigio que el rapero mantiene contra Buzbee y su firma legal continúa activo.