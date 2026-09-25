"La golpeó con una silla y le jaló el cabello": documento revela motivo de detención de 'La Tafloo' en Houston

El tiktoker hondureño Franklyn Núñez Palacios, conocido como “La Tafloo”, fue detenido durante la madrugada de este viernes 25 de septiembre por la Policía en Houston, Texas, Estados Unidos, tras una denuncia. ¿Por qué fue detenido? Aquí el documento:
El arresto estaría relacionado con una denuncia por agresión contra un miembro de su familia, de acuerdo con un documento judicial del Condado de Harris.
Según el documento, el caso se remonta al 1 de junio de 2026, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris fueron enviados a una residencia ubicada en Katy, Texas, tras recibir una llamada por un supuesto disturbio familiar. Posteriormente, la llamada fue cambiada a una denuncia por agresión contra un miembro de la familia.
El reporte señala que la denunciante,Yoreyth Herrera Miranda, manifestó haber estado casada con Núñez Palacios durante aproximadamente nueve años y que ambos compartían la custodia de una niña de un año. De acuerdo con su declaración, ese día ambos tuvieron una discusión relacionada con problemas económicos.
La denunciante relató a los agentes que durante la discusión el acusado se molestó y comenzó a gritarle. Posteriormente, según el documento, “le jaló el cabello y la empujó contra una mesa”.
El reporte agrega que Núñez Palacios habría tomado el teléfono de la mujer y lo habría arrojado, provocándole lesiones en la cara y la cabeza.
De acuerdo con la declaración incluida en el documento, la mujer posteriormente subió a una habitación y cerró la puerta. Sin embargo, señaló que el acusado continuó gritándole y amenazándola, hasta que presuntamente forzó la entrada al cuarto.
Fue entonces cuando, siempre según la denuncia citada por los agentes, Núñez Palacios habría tomado una silla y golpeado con ella a la mujer. El documento describe que la agresión le habría provocado lesiones en el rostro y la cabeza.
El reporte continúa señalando que el acusado se habría vuelto más agresivo y que, posteriormente, “la tomó de los puños y comenzó a golpearla con sus puños”. Después de esto, según la declaración, el hombre abandonó la vivienda y la mujer llamó al sistema de emergencias 911.
Cuando los agentes llegaron al lugar, la denunciante presentaba lesiones visibles en la cara y la cabeza, de acuerdo con el documento. Posteriormente, recibió atención médica en un hospital local, según consta en el reporte elaborado por las autoridades del Condado de Harris.
El documento también señala que el teniente J. Rocha, oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, afirmó tener motivos razonables para considerar a Franklin Núñez como el presunto responsable de un delito de agresión contra un miembro de la familia.
La detención ocurre días después de que “La Tafloo” expusiera en redes sociales aspectos de su situación sentimental y económica. El creador de contenido había hablado públicamente sobre su separación de su esposa y sobre las dificultades económicas que, según él, enfrentaba mientras permanecía en Texas.