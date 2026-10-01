Racionamientos de agua seguirán en la capital hasta que represas lleguen al 40%

Tegucigalpa, Honduras.- Los racionamientos de agua potable continuarán en Tegucigalpa y Comayagüela mientras las principales represas que abastecen al Distrito Central no alcancen al menos el 40% de su capacidad, informó el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya. Aunque las lluvias recientes han permitido recuperar parte de las reservas, las autoridades consideran que los niveles todavía no son suficientes para modificar el actual esquema de distribución. Al 1 de octubre, Los Laureles registra 41.12% de su capacidad, mientras La Concepción alcanza 27.46%.

Esto significa que el primer embalse ya superó el porcentaje señalado por el alcalde, pero el segundo todavía se encuentra más de 12 puntos por debajo. La diferencia entre ambos embalses mantiene sin cambios el sistema de racionamiento que actualmente contempla la distribución del servicio cada 12 días en varios sectores de la capital. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La Concepción mantiene el rezago

La recuperación de La Concepción avanza a un ritmo más lento que la de Los Laureles y continúa siendo el principal obstáculo para modificar el esquema de distribución. Aunque las precipitaciones han ayudado a detener la reducción de las reservas, el embalse todavía necesita incrementar sus niveles para que pueda considerarse un cambio en los períodos de abastecimiento. El comportamiento de las lluvias durante las próximas semanas sera primordial para el futuro de los embalses, ya que nuevas precipitaciones podrían acelerar la recuperación de las reservas. Mientras tanto, los habitantes de los sectores más afectados por los racionamientos esperan que el aumento en los niveles de los embalses permita reducir el tiempo entre cada suministro de agua.