Conductor se salva de morir tras caer de un puente en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un conductor de un vehículo se salvó de morir tras caer del puente de Brisas de Expocentro en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.
De acuerdo al relato de Rigoberto Avelar, un guardia de seguridad que custodia la maquinaria del puente en construcción, el hecho se reportó alrededor de la 1 de la madrugada de este lunes 17 de agosto.
El testigo indicó que el automóvil chocó contra una base que se encontraba en la obra inconclusa. Avelar se percató del impacto y gritó para advertirle sobre el riesgo de transitar por la zona, pero el conductor aceleró de inmediato y cayó al río Bermejo.
El vigilante manifestó que le sorprendió ver al conductor salir del automotor sin alguna lesión. El hombre llamó a sus familiares, quienes llegaron al lugar para recogerlo.
A criterio del guardia, este chófer se encontraba bajo efectos del alcohol. Sin embargo, esto deberá ser confirmado o descartado por las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Este ciudadano fue afortunado de no sumarse a la larga lista de víctimas mortales que han fallecido en accidentes de tránsito. Entre el 1 de enero hasta el 3 de agosto, la Secretaría de Seguridad contabiliza 1,214 personas fallecidas en incidentes viales, de las cuales 103 murieron en San Pedro Sula.
En junio de 2025 el puente gemelo de Las Brisas de Expocentro colapsó producto de las fuertes lluvias de ese entonces, pasando ya más de un año sin que la obra se haya concluido.
Los vecinos de la zona han denunciado que la falta de señalización e iluminación han provocado accidentes. Además, por la falta de seguridad, esta área se ha vuelto vulnerable ante asaltos y robos. En ese sentido, los pobladores exhortan que la construcción avance con mayor celeridad.