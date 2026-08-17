Conductor se salva de morir tras caer de un puente en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un conductor de un vehículo se salvó de morir tras caer del puente de Brisas de Expocentro en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. De acuerdo al relato de Rigoberto Avelar, un guardia de seguridad que custodia la maquinaria del puente en construcción, el hecho se reportó alrededor de la 1 de la madrugada de este lunes 17 de agosto.

El testigo indicó que el automóvil chocó contra una base que se encontraba en la obra inconclusa. Avelar se percató del impacto y gritó para advertirle sobre el riesgo de transitar por la zona, pero el conductor aceleró de inmediato y cayó al río Bermejo. El vigilante manifestó que le sorprendió ver al conductor salir del automotor sin alguna lesión. El hombre llamó a sus familiares, quienes llegaron al lugar para recogerlo. A criterio del guardia, este chófer se encontraba bajo efectos del alcohol. Sin embargo, esto deberá ser confirmado o descartado por las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).