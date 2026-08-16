Cámara de seguridad capta accidente entre ambulancia y rapidito en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.-Las cámaras de seguridad ubicadas en la quinta avenida de Comayagüela lograron captar cómo ocurrió el aparatoso accidente entre una ambulancia y un rapidito.
En las imágenes que fueron compartidas en las redes sociales, se puede ver qué la ambulancia se dirigía hacia el centro de la ciudad, cuando fue impactada por el rapidito.
El conductor de transporte fue quien se metió sin precaución a la calle, impactando contra la unidad de rescate que llevaba a una persona en estado grave.
El chófer de la ambulancia intentó hacer una maniobra para esquivar el autobús, pero este iba a alta velocidad por lo que rápidamente chocó contra el costado del vehículo, dejándolo con las llantas de lado en la acera.
Heridos
Al menos cuatro personas resultaron con graves heridas por el volcamiento de la ambulancia, entre ellas la paciente que estaba en estado delicado y que se conoció estaba recibiendo resucitación cardiopulmonar al momento del hecho.
Todos los ocupantes de la unidad fueron rescatados por las personas que presenciaron el impacto.
Minutos después del hecho, llegaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para iniciar con las pesquisas del impacto, después llegó otra ambulancia para brindarle atención a los heridos y posterior traslado.
Se conoció que todos se encuentran estables pese al volcamiento.