Cámara de seguridad capta accidente entre ambulancia y rapidito en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.-Las cámaras de seguridad ubicadas en la quinta avenida de Comayagüela lograron captar cómo ocurrió el aparatoso accidente entre una ambulancia y un rapidito.

En las imágenes que fueron compartidas en las redes sociales, se puede ver qué la ambulancia se dirigía hacia el centro de la ciudad, cuando fue impactada por el rapidito.

El conductor de transporte fue quien se metió sin precaución a la calle, impactando contra la unidad de rescate que llevaba a una persona en estado grave.

El chófer de la ambulancia intentó hacer una maniobra para esquivar el autobús, pero este iba a alta velocidad por lo que rápidamente chocó contra el costado del vehículo, dejándolo con las llantas de lado en la acera.