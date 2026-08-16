Fuertes allanamientos se ejecutan este domingo en Trojes, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.-Fuertes operativos de allanamiento se desarrollan la tarde de este domingo 16 de agosto en diferentes sectores del municipio de Trojes, departamento de El Paraíso, en el oriente del país.

De acuerdo con la información preliminar, durante la operación que inició desde tempranas horas, ya se reporta la detención de varias personas, quienes serían integrantes de la supuesta banda criminal que es investigada por las autoridades.

Asimismo, como parte de las acciones ejecutadas en el sector, se registra el decomiso de supuesta droga, aunque hasta el momento no se ha precisado el tipo ni la cantidad de la sustancia incautada.

Los allanamientos se realizan de manera simultánea en cuatro objetivos ubicados en diferentes puntos de Trojes, donde los agentes buscan evidencias que puedan estar relacionadas con las actividades ilícitas que se atribuyen a la estructura bajo investigación.