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Más de 20 casquillos de bala en la escena de mujer asesinada en Yaguacire

La víctima aún no ha sido identificada y las autoridades investigan el ataque armado para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

  • Actualizado: 16 de agosto de 2026 a las 10:58
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Una mujer fue asesinada la mañana de este domingo en el barrio La Lima, aldea Yaguacire, al sur de Tegucigalpa. La escena, donde se hallaron al menos 26 casquillos de bala, evidencian que pudo tratarse de una ejecución.

Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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Las autoridades presentes en la escena reportaron preliminarmente que más de 26 casquillos de bala quedaron esparcidos en la escena donde una mujer fue asesinada en Yaguacire.

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La mujer perdió la vida tras ser atacada a balazos a la altura del barrio La Lima de la aldea Yaguacire por sujetos desconocidos.

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Uno de los hallazgos que llamó la atención fue que encontraron más de 26 casquillos de bala.

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El asesinato de la víctima mantiene bajo investigación y acordonada la carretera la aldea ubicada a la salida al sur de Tegucigalpa.

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Equipos de investigación trabajan en la escena del crimen ocurrido entre la madrugada de este domingo en Yaguacire.

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El cuerpo de la mujer fue encontrado luego de que vecinos alertaran a las autoridades de la dantesca escena, tras haberse percatado del tiroteo.

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Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en que ocurrió el asesinato de la víctima que hasta el mediodía de este domingo seguía sin ser identificada.

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Vecinos en el lugar no lograron reconocerla por lo que podría tratarse de una persona que fue raptada y llevada al lugar para ser asesinada.

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Los criminales habrían aprovechado que la zona es solitaria a altas horas de la noche y medrugada para poder cometer el crimen.

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Los más de 26 casquillos encontrados en la escena forman parte de los indicios recolectados por las autoridades.

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Las autoridades investigan la identidad de la víctima para desmarañar el ataque y encontrar a los responsables del asesinato.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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