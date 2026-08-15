  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Sobre la acera quedó ambulancia tras impacto con rapidito en Comayagüela

Un fuerte impacto dejó como saldo al menos cuatro personas heridas. El hecho se registró en la quinta avenida de Comayagüela entre una ambulancia y un rapidito, aquí las imágenes

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 17:35
Sobre la acera quedó ambulancia tras impacto con rapidito en Comayagüela
1 de 10

Con las llantas en el aire quedó una ambulancia tras ser impactada por un rapidito en la quinta avenida de Comayagüela. Aquí las imágenes del fuerte impacto que dejó al menos cuatro heridos.

 Foto: Cortesía | Captura de video
Sobre la acera quedó ambulancia tras impacto con rapidito en Comayagüela
2 de 10

Las personas heridas se transportaban en la ambulancia de emergencia que se dirigía hacia un centro asistencial. Hasta el momento, sus identidades no han sido establecidas por las autoridades.

 Foto: Captura de video
Sobre la acera quedó ambulancia tras impacto con rapidito en Comayagüela
3 de 10

De acuerdo con la información proporcionada por paramédicos, dentro de la unidad de emergencia viajaba una mujer de aproximadamente 56 años, quien estaba recibiendo reanimación cardiopulmonar (RCP), además de un familiar y el paramédico encargado de atenderla.

 Foto: Captura de video
Sobre la acera quedó ambulancia tras impacto con rapidito en Comayagüela
4 de 10

Las personas resultaron con lesiones de consideración producto del fuerte impacto entre ambos vehículos. Debido a la magnitud del choque, la ambulancia terminó volcada sobre la acera de la quinta avenida.

 Foto: Captura de video
Sobre la acera quedó ambulancia tras impacto con rapidito en Comayagüela
5 de 10

Tras el accidente, otros equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a los afectados. Los heridos fueron estabilizados inicialmente en la zona y posteriormente trasladados en otra ambulancia hacia un centro asistencial capitalino.

 Foto: Captura de video
Sobre la acera quedó ambulancia tras impacto con rapidito en Comayagüela
6 de 10
Sobre la acera quedó ambulancia tras impacto con rapidito en Comayagüela
7 de 10

Las circunstancias exactas que provocaron el accidente aún no han sido determinadas.

 Foto: Captura de video
Sobre la acera quedó ambulancia tras impacto con rapidito en Comayagüela
8 de 10

Testigos indicaron que la ambulancia circulaba con las luces y la sirena de emergencia activadas al momento del impacto, mientras que el rapidito se desplazaba a una velocidad considerable.

 Foto: Captura de video
Sobre la acera quedó ambulancia tras impacto con rapidito en Comayagüela
9 de 10

El conductor del autobús fue requerido por agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes llegaron a la escena para iniciar las investigaciones y establecer cómo ocurrió la colisión.

 Foto: Captura de video
Sobre la acera quedó ambulancia tras impacto con rapidito en Comayagüela
10 de 10

En el sector también existen cámaras de seguridad cuyas grabaciones podrían ser revisadas por las autoridades para esclarecer la dinámica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

 Foto: Captura de video
Cargar más fotos