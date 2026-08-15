Sobre la acera quedó ambulancia tras impacto con rapidito en Comayagüela

Con las llantas en el aire quedó una ambulancia tras ser impactada por un rapidito en la quinta avenida de Comayagüela. Aquí las imágenes del fuerte impacto que dejó al menos cuatro heridos.
Las personas heridas se transportaban en la ambulancia de emergencia que se dirigía hacia un centro asistencial. Hasta el momento, sus identidades no han sido establecidas por las autoridades.
De acuerdo con la información proporcionada por paramédicos, dentro de la unidad de emergencia viajaba una mujer de aproximadamente 56 años, quien estaba recibiendo reanimación cardiopulmonar (RCP), además de un familiar y el paramédico encargado de atenderla.
Las personas resultaron con lesiones de consideración producto del fuerte impacto entre ambos vehículos. Debido a la magnitud del choque, la ambulancia terminó volcada sobre la acera de la quinta avenida.
Tras el accidente, otros equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a los afectados. Los heridos fueron estabilizados inicialmente en la zona y posteriormente trasladados en otra ambulancia hacia un centro asistencial capitalino.
Las circunstancias exactas que provocaron el accidente aún no han sido determinadas.
Testigos indicaron que la ambulancia circulaba con las luces y la sirena de emergencia activadas al momento del impacto, mientras que el rapidito se desplazaba a una velocidad considerable.
El conductor del autobús fue requerido por agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes llegaron a la escena para iniciar las investigaciones y establecer cómo ocurrió la colisión.
En el sector también existen cámaras de seguridad cuyas grabaciones podrían ser revisadas por las autoridades para esclarecer la dinámica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.