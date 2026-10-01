David Bisbal se refugia en clásicos del pop de los 70 y 80 en nuevo disco

Madrid, España.- Entre arreglos exuberantes y la participación de hasta 90 músicos, David Bisbal presenta este viernes Eternos, un álbum que define como un homenaje a la “época dorada del pop romántico en castellano”. El disco supone su segundo trabajo consecutivo de versiones, después de Todo es posible en Navidad (2024), y llega tras Me siento vivo (2023), su último álbum con material inédito. “El pop actual no ha cambiado en siete años”, afirma el cantante español en una charla con EFE, en la que reconoce que actualmente está “nada inspirado” para embarcarse en un proyecto más contemporáneo.

Bisbal explica que durante el tiempo transcurrido desde Me siento vivo sí trabajó en canciones para otro álbum de pop actual, pero decidió no continuar con el proyecto porque consideraba que tendría pocas diferencias respecto a sus trabajos anteriores. “Claro que he hecho, pero sentía que se iba a diferenciar poco de ese disco o de En tus planes (2020), entonces es algo que no me inspiraba del todo”, señala. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cambio, Eternos era un proyecto que el artista tenía pendiente desde hacía años y que ahora le permite rendir homenaje a cantantes de las décadas de 1970 y 1980 que, según su perspectiva, marcaron la época dorada del pop romántico. El repertorio incluye Qué sabe nadie, de Raphael; Amor eterno, de Juan Gabriel, canción que también popularizó Rocío Dúrcal; Te quiero, te quiero, de Nino Bravo; Frente a frente, de Jeanette, y Quijote, de Julio Iglesias. “Ese ejercicio de tratar de imaginar el dolor o la rabia contenida de esos artistas para mí ha sido un ejercicio brutal”, destaca Bisbal, quien recuerda que en alguna ocasión le confesó al compositor Manuel Alejandro que habría querido vivir en primera persona aquella época.



“La IA no puede llegar a eso”

Eternos busca homenajear no solo a los intérpretes, sino también a los productores, compositores y arreglistas que participaron en aquellas grabaciones. “Es un homenaje a los productores, a los escritores, a esos arreglos tan míticos que era imposible hacer una versión con un arreglo nuevo”, explica Bisbal, quien ejerció como productor junto a Cheche Alara y buscó mantener el mayor respeto posible por las versiones originales. Para conseguirlo, el proyecto contó en algunos casos con la participación de hasta 90 músicos.

“Personalmente creo que esta música va a volver, que tiene que volver, porque es la música en su máxima expresión, en la calidad musical, en las armonías y las melodías, a la hora de descifrar una letra y de cantarla. Porque se canta, se sufre, se llora y se cuenta. No hay una inteligencia artificial que pueda llegar a ese sentido. Debería de pasar más por la inteligencia emocional”, reflexiona. Por la manera en que fue grabado, siguiendo procedimientos asociados a producciones de otras épocas, el nuevo álbum mantiene un vínculo con Todo es posible en Navidad. A ese disco, Bisbal y su equipo incorporaron recientemente una versión en español del clásico pacifista Happy Xmas (War Is Over), presentada como Amigos del mundo. “Creo que la música une las almas y que puede sensibilizar para que haya paz en todo el mundo. Eso es verdad, pero para nosotros el disco de Navidad fue muy importante y este año la gira va a pasar por territorios como México y Estados Unidos y queríamos renovarlo”, explica.



Un 'OT' fallido en EE UU

Bisbal iniciará el 6 de octubre en Chile una gira que llegará a España a partir de mayo de 2027. El recorrido combinará las canciones de Eternos con algunos de sus grandes éxitos de 25 años de carrera, entre ellos Ave María y Bulería.