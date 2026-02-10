  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

David Bisbal anuncia la muerte de su padre José con desgarrador mensaje en redes sociales

José Bisbal Carrillo, padre del cantante David Bisbal y legendario boxeador español, falleció este martes en Almería a los 84 años

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 08:06
David Bisbal anuncia la muerte de su padre José con desgarrador mensaje en redes sociales

El exdeportista, quien padecía alzhéimer desde hace años, murió rodeado de su familia y fue despedido por su hijo con un emotivo mensaje en Instagram donde lo recordó como "un luchador" que seguirá "ganando todos los combates en el cielo".

 Foto: Instagram

Madrid, España.- El padre del cantante español David Bisbal, el exboxeador José Bisbal Carrillo, falleció este martes en Almería (sur) a los 84 años, según confirmó el propio artista a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje de despedida.

"Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", escribió en su perfil de Instagram acompañando el texto con una imagen de archivo de su padre como boxeador.

José Bisbal, quien padecía alzhéimer desde hace años, falleció rodeado de su familia. Nacido el 1 de diciembre de 1941, fue una figura histórica del deporte local al convertirse en el primer púgil nacido en Almería en coronarse campeón de España, título que llegó a ostentar en siete ocasiones.

Instagram

Casado con María Ferre, era padre de tres hijos: José María, María del Mar y David.Su figura y su lucha contra la enfermedad fueron visibilizadas recientemente en el documental sobre la trayectoria de su hijo menor, quien siempre ha reivindicado el legado deportivo y personal de su padre.

David Bisbal, muy querido en todo el ámbito hispano, acumula más de ochenta galardones nacionales e internacionales, entre ellos, tres Grammy Latino, tres Billboard Latinos, tres World Music Awards y dos Premios Ondas.El artista, que vive entre España y Miami (EE.UU.), está casado con la modelo venezolana Rosanna Zanetti.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias