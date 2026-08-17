Identifican a la joven que fue asesinada en Coxen Hole, Roatán

Roatán, Islas de la Bahía.- Autoridades policiales dieron a conocer la identidad de la joven de 18 años que fue asesinada en el interior de una pulpería en el centro de Coxen Hole en Roatán, Islas de la Bahía. El comisario de la Policía Nacional, Roger Martínez, explicó que se trata de Daniela Alejandra Ramos, originaria de Tela (Atlántida). De acuerdo a la información recopilada, a eso de las 11:30 de la noche del pasado 15 de agosto se reportó el ataque contra Ramos.

La joven mujer se dirigía hacia su casa de habitación hasta que fue interceptada por dos sujetos que mantenían su rostro cubierto. Estos dispararon en reiteradas ocasiones contra Daniela Alejandra, dejándola herida. Los criminales aprovecharon el momento para robarle sus pertenencias. La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde lamentablemente terminó falleciendo por la gravedad de las heridas.

Martínez confirmó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya se encuentra investigando el hecho criminal, mencionando que están recopilando los videos de una cámara de seguridad que captó el asesinato.

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