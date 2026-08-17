Identifican a la joven que fue asesinada en Coxen Hole, Roatán

Roatán, Islas de la Bahía.- Autoridades policiales dieron a conocer la identidad de la joven de 18 años que fue asesinada en el interior de una pulpería en el centro de Coxen Hole en Roatán, Islas de la Bahía.
El comisario de la Policía Nacional, Roger Martínez, explicó que se trata de Daniela Alejandra Ramos, originaria de Tela (Atlántida). De acuerdo a la información recopilada, a eso de las 11:30 de la noche del pasado 15 de agosto se reportó el ataque contra Ramos.
La joven mujer se dirigía hacia su casa de habitación hasta que fue interceptada por dos sujetos que mantenían su rostro cubierto. Estos dispararon en reiteradas ocasiones contra Daniela Alejandra, dejándola herida. Los criminales aprovecharon el momento para robarle sus pertenencias.
La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde lamentablemente terminó falleciendo por la gravedad de las heridas.
Martínez confirmó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya se encuentra investigando el hecho criminal, mencionando que están recopilando los videos de una cámara de seguridad que captó el asesinato.
Muertes de mujeres sin parar
Las muertes violentas contra mujeres en Honduras siguen aumentando en lo que va de 2026, reportándose más víctimas en el reciente fin de semana.
El pasado domingo -16 de agosto- en la aldea Yaguacire de Distrito Central, fue asesinada una mujer. En la escena del crimen se contabilizaron alrededor de 26 casquillos de bala. Aún se desconoce la identidad de la víctima.
Por otro lado, en el municipio de Victoria en Yoro, una mujer y su pareja fueron asesinados a disparos cuando se dirigían a su vivienda tras finalizar unas compras en una pulpería.
Las víctimas fueron identificadas como Yaneli Castro Guerrero y Dilmer Murillo Romero, quienes eran padres de dos menores de edad. Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque armado y los responsables.