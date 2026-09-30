Lluvias continuarán hasta el viernes enTegucigalpa y varias regiones del país

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias y chubascos continuarán en la zona central y buena parte del territorio hondureño desde este miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Para hoy se espera un incremento de las precipitaciones debido a la interacción de una vaguada en altura, una onda tropical y el ingreso de humedad, condiciones que favorecen cielos nublados y lluvias durante la tarde y noche.
El pronóstico señala que las precipitaciones serán débiles a moderadas y dispersas, acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional, con mayores acumulados previstos en las regiones oriental, central y suroccidental del país.
En el departamento de Francisco Morazán se pronostican condiciones generalmente nubladas durante este miércoles, con lluvias y chubascos débiles a moderados.
Para la capital hondureña también se prevén condiciones variables durante la jornada, por lo que las lluvias podrían registrarse principalmente durante la tarde y noche, de acuerdo con pronóstico de Cenaos.
El ingreso de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico contribuirá a mantener las condiciones favorables para la formación de lluvias en diferentes sectores del país durante este miércoles, jueves y viernes.
En Comayagua se pronostican lluvias y chubascos moderados a fuertes dispersos, acompañados de actividad eléctrica, mientras que en El Paraíso también existe alta probabilidad de precipitaciones débiles y moderadas, ocasionalmente fuertes.
En Choluteca, el panorama también será lluvioso, con probabilidad alta de lluvias y chubascos débiles a moderados, ocasionalmente fuertes y acompañados de actividad eléctrica.
Para el jueves 1 de octubre, las lluvias y chubascos continuarán debido a los remanentes de una onda tropical y al ingreso de brisa procedente del océano Pacífico.
El pronóstico establece que durante el jueves las precipitaciones se concentrarán principalmente en sectores de montaña, con mayor intensidad en las regiones occidental, central y oriental del país.
Según Cenaos, será lluvioso en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Intibucá y Gracias a Dios, donde se prevén precipitaciones de distinta intensidad y tormentas eléctricas en algunos sectores.
En cambio, en departamentos como Cortés y Santa Bárbara se esperan precipitaciones de menor intensidad en comparación con las condiciones previstas para otras zonas del territorio nacional.
Para el viernes 2 de octubre, las condiciones comenzarán a mostrar una disminución en la intensidad de las lluvias, aunque todavía se pronostican precipitaciones débiles y dispersas en buena parte del país.
El ingreso de humedad procedente del mar Caribe y del océano Pacífico favorecerá lluvias débiles dispersas, con mayores acumulados previstos en la región oriental y en sectores del sur, centro y suroccidente.
En tanto, en Francisco Morazán se espera que el cielo pase de condiciones generalmente nubladas a parcialmente nubladas, con probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas, según el pronóstico.