Lluvias continuarán hasta el viernes enTegucigalpa y varias regiones del país

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias y chubascos continuarán en la zona central y buena parte del territorio hondureño desde este miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Para hoy se espera un incremento de las precipitaciones debido a la interacción de una vaguada en altura, una onda tropical y el ingreso de humedad, condiciones que favorecen cielos nublados y lluvias durante la tarde y noche.

El pronóstico señala que las precipitaciones serán débiles a moderadas y dispersas, acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional, con mayores acumulados previstos en las regiones oriental, central y suroccidental del país.

En el departamento de Francisco Morazán se pronostican condiciones generalmente nubladas durante este miércoles, con lluvias y chubascos débiles a moderados.

Para la capital hondureña también se prevén condiciones variables durante la jornada, por lo que las lluvias podrían registrarse principalmente durante la tarde y noche, de acuerdo con pronóstico de Cenaos.

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El ingreso de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico contribuirá a mantener las condiciones favorables para la formación de lluvias en diferentes sectores del país durante este miércoles, jueves y viernes.