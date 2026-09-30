Investigaciones aclaran causa del encallamiento del yate de Galaxy Wave en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Tras una serie de inspecciones e investigaciones subacuáticas en la bocana del muelle de cabotaje de La Ceiba, las autoridades y personal especializado descartaron que el encallamiento del yate Tropical, perteneciente a la empresa Galaxy Wave, haya sido ocasionado por la poca profundidad o problemas de dragado en la zona.

​El incidente ocurrió la tarde del martes 29 de septiembre cuando la embarcación cubría su ruta habitual desde Roatán hacia La Ceiba.

En el momento del percance, tanto el capitán, como la tripulación, los pasajeros a bordo y el personal de tierra en la terminal marítima reportaron haber escuchado un fuerte estruendo.​