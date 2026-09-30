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Investigaciones aclaran causa del encallamiento del yate de Galaxy Wave en La Ceiba

Investigaciones subacuáticas en la bocana del muelle de cabotaje descartaron problemas de profundidad o dragado como causa del encallamiento

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 14:11
Investigaciones aclaran causa del encallamiento del yate de Galaxy Wave en La Ceiba

Durante la inspección, los buzos confirmaron que una de las hélices (propela) del yate se encontraba completamente atorada en un tubo de gran tamaño sumergido en la bocana.

 Foto: EL HERALDO

La Ceiba, Atlántida.- Tras una serie de inspecciones e investigaciones subacuáticas en la bocana del muelle de cabotaje de La Ceiba, las autoridades y personal especializado descartaron que el encallamiento del yate Tropical, perteneciente a la empresa Galaxy Wave, haya sido ocasionado por la poca profundidad o problemas de dragado en la zona.

​El incidente ocurrió la tarde del martes 29 de septiembre cuando la embarcación cubría su ruta habitual desde Roatán hacia La Ceiba.

En el momento del percance, tanto el capitán, como la tripulación, los pasajeros a bordo y el personal de tierra en la terminal marítima reportaron haber escuchado un fuerte estruendo.​

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Este miércoles 30, un equipo de buzos se sumergió en el punto del percance para evaluar la situación.

Durante la inspección, los buzos confirmaron que una de las hélices (propela) del yate se encontraba completamente atorada en un tubo de gran tamaño sumergido en la bocana.

Durante la jornada, los buzos lograron extraer y sacar a flote el objeto metálico que provocó la obstrucción.​

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Cabe destacar que todos los pasajeros y sus pertenencias fueron desembarcados de manera segura y sin mayores inconvenientes. Ninguna persona resultó con lesiones durante la evacuación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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