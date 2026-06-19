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Rescatan embarcación a punto de hundirse en La Mosquitia

La Fuerza Naval de Honduras auxilió al buque “Carisias Pray” y rescató a los ocupantes que estuvieron en riesgo de zozobrar en La Mosquitia

  • Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 16:00
Rescatan embarcación a punto de hundirse en La Mosquitia

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni pérdidas materiales de consideración.

 Foto: Fuerzas Naval de Honduras.

Gracias a Dios, Honduras.- Una rápida acción de la Fuerza Naval de Honduras permitió este viernes atender una emergencia marítima registrada frente a las costas de Tabacunta, en el departamento de Gracias a Dios.

El barco “Carisias Pray” reportó una inundación en su cuarto de máquinas mientras navegaba en alta mar, lo que activó de inmediato un operativo de rescate coordinado por la Base Naval de Puerto Castilla y el Apostadero Naval de Patuca.

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La embarcación sufrió una inundación en su cuarto de máquinas, pero la rápida intervención de unidades navales permitió salvaguardar a toda la tripulación.

La embarcación sufrió una inundación en su cuarto de máquinas, pero la rápida intervención de unidades navales permitió salvaguardar a toda la tripulación.

Bajo el mando del capitán Denisio Taylor, las unidades navales se desplazaron hasta la zona afectada y lograron controlar la situación, garantizando la seguridad de todos los tripulantes y la protección de la carga que transportaba la embarcación.

Las autoridades destacaron la pronta respuesta de los equipos de salvamento, que evitó que la emergencia tuviera consecuencias mayores.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni pérdidas materiales de consideración.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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