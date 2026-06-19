Rescatan embarcación a punto de hundirse en La Mosquitia

Gracias a Dios, Honduras.- Una rápida acción de la Fuerza Naval de Honduras permitió este viernes atender una emergencia marítima registrada frente a las costas de Tabacunta, en el departamento de Gracias a Dios.

El barco “Carisias Pray” reportó una inundación en su cuarto de máquinas mientras navegaba en alta mar, lo que activó de inmediato un operativo de rescate coordinado por la Base Naval de Puerto Castilla y el Apostadero Naval de Patuca.